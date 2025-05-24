Более 1000 человек работают над проектом первой в стране ВСМ
В подготовке к строительству первой высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург участвует свыше 1000 человек и 250 единиц техники, сообщили в Telegram-канале Минтранса РФ.
«Темпы взяты впечатляющие – уже в 2028 г. здесь поедут высокоскоростные поезда отечественного производства, которые будут доставлять пассажиров в Северную столицу», – говорится в публикации. По данным ведомства, количество участвующих в проекте будет планомерно увеличиваться по ходу его развития.
ВСМ строится по поручению президента в рамках национального проекта «Эффективная транспортная система».