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Более 1000 человек работают над проектом первой в стране ВСМ

Ведомости

В подготовке к строительству первой высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург участвует свыше 1000 человек и 250 единиц техники, сообщили в Telegram-канале Минтранса РФ.

«Темпы взяты впечатляющие – уже в 2028 г. здесь поедут высокоскоростные поезда отечественного производства, которые будут доставлять пассажиров в Северную столицу», – говорится в публикации. По данным ведомства, количество участвующих в проекте будет планомерно увеличиваться по ходу его развития.

ВСМ строится по поручению президента в рамках национального проекта «Эффективная транспортная система».

12 мая стало известно, что ВЭБ.РФ направил первые 7 млрд руб. на строительство завода по производству высокоскоростных поездов для железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург. Общий бюджет проекта оценивается в 43 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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