Более 1000 человек работают над проектом первой в стране ВСМ

«Темпы взяты впечатляющие – уже в 2028 г. здесь поедут высокоскоростные поезда отечественного производства, которые будут доставлять пассажиров в Северную столицу», – говорится в публикации. По данным ведомства, количество участвующих в проекте будет планомерно увеличиваться по ходу его развития.