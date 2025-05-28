Самолет «Байкал» пообещали сертифицировать в 2026 году
Гендиректор Уральского завода гражданской авиации Леонид Лузгин рассказал «Ведомостям», что сейчас изготовлено три опытных образца самолета «Байкал». Самолеты были переданы на доработку для установки отечественного двигателя ВК-800СМ и отечественного винта АВ-901. Получить сертификат планируется до конца 2026 г.
Поставки самолетов рассчитаны на 2026–2044 гг. Предварительные заказы получены более чем на 60 «Байкалов».
«Партию из пяти самолетов передадим в конце 2026 г. Первый, думаю, получит авиакомпания «Аврора». В 2027 г. передадим еще пять машин», – сказал гендиректор УЗГА.
Лузгин выразил уверенность, что до 2030 г. объем поставки «Байкалов» будет не меньше 139 самолетов. При этом для замещения устаревающего парка однодвигательных самолетов в перспективе потребуется более 200 воздушных судов.
Цена «Байкала» составит от 220 млн до 340 млн руб. в зависимости от комплектующих. Ранее воздушное судно оценивалось в 455 млн руб. Но в сентябре 2024 г. президент Владимир Путин поручил добиться конкурентной цены.
- «Байкал» должен заменить в эксплуатации советские Ан-2 на местных авиалиниях.
Изначально разработкой самолета занимался Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. С. А. Чаплыгина, но в 2019 г. проект был передан УЗГА.
В середине мая вице-премьер Юрий Трутнев сказал, что разработка проекта зашла в тупик и этого самолета не будет. Позднее он пообещал собрать консорциум технических специалистов для изучения возможности возобновления работы над самолетом.