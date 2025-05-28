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Самолет «Байкал» пообещали сертифицировать в 2026 году

Ведомости

Гендиректор Уральского завода гражданской авиации Леонид Лузгин рассказал «Ведомостям», что сейчас изготовлено три опытных образца самолета «Байкал». Самолеты были переданы на доработку для установки отечественного двигателя ВК-800СМ и отечественного винта АВ-901. Получить сертификат планируется до конца 2026 г.

Поставки самолетов рассчитаны на 2026–2044 гг. Предварительные заказы получены более чем на 60 «Байкалов».

«Партию из пяти самолетов передадим в конце 2026 г. Первый, думаю, получит авиакомпания «Аврора». В 2027 г. передадим еще пять машин», – сказал гендиректор УЗГА.

Лузгин выразил уверенность, что до 2030 г. объем поставки «Байкалов» будет не меньше 139 самолетов. При этом для замещения устаревающего парка однодвигательных самолетов в перспективе потребуется более 200 воздушных судов.

Цена «Байкала» составит от 220 млн до 340 млн руб. в зависимости от комплектующих. Ранее воздушное судно оценивалось в 455 млн руб. Но в сентябре 2024 г. президент Владимир Путин поручил добиться конкурентной цены.

  • «Байкал» должен заменить в эксплуатации советские Ан-2 на местных авиалиниях.

  • Изначально разработкой самолета занимался Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. С. А. Чаплыгина, но в 2019 г. проект был передан УЗГА.

  • В середине мая вице-премьер Юрий Трутнев сказал, что разработка проекта зашла в тупик и этого самолета не будет. Позднее он пообещал собрать консорциум технических специалистов для изучения возможности возобновления работы над самолетом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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