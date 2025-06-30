ФАС выявила картель на 1,7 млрд рублей при ремонте дорог по нацпроекту
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) зафиксировала признаки незаконного соглашения между строительными компаниями ООО «Дом-строй», ООО «Дорстрой-34» и ООО «Астрол-ДСК» в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщила пресс-служба ведомства. Общая сумма картеля оценивается в 1,7 млрд руб.
По данным надзорной службы, дело о нарушении антимонопольного законодательства касается торгов по ремонту дорог в Волгограде. Если компании будут признаны виновными, в качестве наказания им грозят штрафы по п. 2 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (касается «вертикальных» соглашений, которые приводят или могут привести к установлению цены перепродажи товара), а также по ч. 2 ст. 14.32 КоАП РФ. Наказание по последней статье может достигать суммы штрафа до 50% начальной стоимости предмета торгов и не менее 100 000 руб.
9 июня ФАС выявила картель, необходимый компаниям для поддержания цен в 38 закупочных процедурах. Общая сумма контрактов тогда составила 963,9 млн руб.
11 июня Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, разработанный надзорным ведомством, о создании ГИС «Антикартель». Функционал системы предполагает перспективы для того, чтобы «анализировать данные единой информационной системы в сфере закупок, ГИС «Торги» и иную информацию для выявления рисков нарушений в автоматическом режиме».