ФАС выявила картель на 1,7 млрд рублей при ремонте дорог по нацпроекту

По данным надзорной службы, дело о нарушении антимонопольного законодательства касается торгов по ремонту дорог в Волгограде. Если компании будут признаны виновными, в качестве наказания им грозят штрафы по п. 2 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (касается «вертикальных» соглашений, которые приводят или могут привести к установлению цены перепродажи товара), а также по ч. 2 ст. 14.32 КоАП РФ. Наказание по последней статье может достигать суммы штрафа до 50% начальной стоимости предмета торгов и не менее 100 000 руб.