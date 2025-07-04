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«Большой красивый законопроект» Трампа может обойтись Tesla в миллиарды

Ведомости

Принятый «большой прекрасный законопроект» президента США Дональда Трампа может обойтись в миллиарды компании Tesla, основателем которой является Илон Маск. Об этом пишет Financial Times (FT).

В газете пояснили, что эта инициатива предполагает отмену экологических субсидий, которые составляют значительную долю прибыли Tesla. По данным FT, принятый закон может усугубить кризис компании, которая только оправилась от падения продаж и потери налоговых льгот для электромобилей.

Палата представителей США утвердила «большой прекрасный законопроект» 3 июля. Основная часть документа – продление налоговой реформы 2017 г., которая предусматривала, в частности, снижение налоговой нагрузки на корпоративный сектор. При этом теперь налоговый закон 2017 г. примет бессрочный характер. По данным центра Tax Foundation, это предотвратит повышение налогов для 62% налогоплательщиков.

Одним из наиболее ярых критиков президентской инициативы был Маск. «Если этот безумный законопроект пройдет, то Американская партия будет создана на следующий день. Нашей стране нужна альтернатива демократо-республиканской однополярности, чтобы у людей был голос», – написал Маск в Х (экс-Twitter) 1 июля. В ответ Трамп неоднократно обвинял Маска в неправоте. Он также намекал на возможность разрыва госконтрактов с компаниями миллиардера и даже предположил его депортацию в ЮАР (Маск родился там).

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