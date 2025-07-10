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Цивилев: в нефтегазовой отрасли уже импортозамещены 90% технологий

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В нефтегазовой отрасли импортозамещение уже произошло на 1800 из 2000 позиций. В планах России – завершить процесс по оставшимся 200 технологиям до конца 2027 г., заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев в интервью «России 24».

Он подчеркнул важность создания Института нефтегазовых технологических инициатив, что позволило разработать отечественные стандарты в отрасли и проводить импортозамещение по ним. «Раньше мы все базировались на стандартах Американского института нефти», – объяснил Цивилев.

20 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава Минэнерго говорил, что Россия готова начать поставлять сжиженный природный газ (СПГ) в Мексику. Тогда же он отметил, что страна может и делиться технологиями с партнерами в этой области.

Кроме того, в апреле министр анонсировал поставки российского газа в Иран, которые, по его словам, могут начаться уже в 2025 г. Он подчеркнул, что компании двух стран занимаются согласованием цены.

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