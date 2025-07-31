Песков: процесса возвращения бизнеса США в Россию не было
Никакого процесса возвращения американского бизнеса в Россию не было, поэтому нечего было ставить на паузу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представителя Кремля попросили дать реакцию на заявление президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтону и Москве следует оставить деловые связи на минимальном уровне.
«Согласиться в том плане, что действительно бизнес российско-американский практически на нуле. И не согласиться в том, что он должен там оставаться, потому что мы считаем, что это было бы и в интересах американского бизнеса, и мы знаем, что американский бизнес заинтересован в том, чтобы восстановить взаимодействие», – ответил Песков.
31 июля Трамп написал в Truth Social, что Россия и США почти не сотрудничают и предложил оставить все как есть.
19 июня вице-премьер РФ Алексей Оверчук рассказал «Ведомостям», что в 2024 г. товарооборот России и США составил только $3,5 млрд. Это является минимальным показателем за последние 30 лет. Вместе с тем Оверчук не исключил, что объем торговли может значительно увеличиться в случае возобновления полноценных торговых отношений стран.