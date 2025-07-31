Песков: процесса возвращения бизнеса США в Россию не было

«Согласиться в том плане, что действительно бизнес российско-американский практически на нуле. И не согласиться в том, что он должен там оставаться, потому что мы считаем, что это было бы и в интересах американского бизнеса, и мы знаем, что американский бизнес заинтересован в том, чтобы восстановить взаимодействие», – ответил Песков.