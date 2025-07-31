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Главная / Экономика /

Трамп предложил сохранить минимальные деловые связи с Россией

Ведомости

Вашингтону и Москве следует оставить деловые связи на минимальном уровне. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«У нас очень мало бизнеса с Индией, их пошлины слишком высоки, одни из самых высоких в мире. Россия и США тоже почти не сотрудничают. Давайте оставим все как есть», – написал он в Truth Social.

Трамп в том же сообщении призвал зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева «следить за своими словами», поскольку экс-президент России «заходит на очень опасную территорию».

В июне вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил «Ведомостям», что в 2024 г. товарооборот России и США составил лишь $3,5 млрд – минимальный показатель за последние 30 лет. Вместе с тем он допустил, что объем торговли может значительно увеличиться в случае возобновления полноценных торговых отношений.

Вашингтон и Москва начали налаживать деловые контакты после вступления Трампа в должность президента в январе. С февраля состоялось несколько встреч по вопросу восстановления торговых отношений. В конце июля Трамп начал резко высказывать о России и российско-украинском конфликте. В частности, 29 июля он установил 10-дневный дедлайн для остановки боев.

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