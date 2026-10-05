«Аэрофлот» ввел российскую информационную систему управления производством

24 июня президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию авиации в Летно-исследовательском институте им. Громова в Жуковском заявил, что Россия была вынуждена и смогла полностью импортозаместить авиационную технику. Он также подчеркнул необходимость дальнейшего развития технологического потенциала и увеличения поставок отечественной авиатехники.