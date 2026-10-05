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Главная / Бизнес /

«Аэрофлот» ввел российскую информационную систему управления производством

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

«Аэрофлот» ввел в эксплуатацию российскую единую производственную платформу на базе программного обеспечения (ПО) Ops Dynamics. Об этом компания сообщила в своем Telegram-канале.

Ops Dynamics включает управление расписанием и слот-координацией, а также управление суточным планом полетов. В конце октября планируется запустить блок обеспечения стыковок пассажиров. Он автоматизирует переоформление трансферных пассажиров, которые не попали на стыковочные рейсы.

Кроме того, «Аэрофлот» заявил о планах со временем полностью автоматизировать процессы создания расписания рейсов и контроля выполнения суточного плана полетов при помощи нового ПО.

ПО создали российские разработчики из компании ООО «Центурион-инновации». Оно заменяет собой разрозненные системы и создает бесшовный обмен данными между модулями. Платформа создана в рамках импортозамещения зарубежного софта в сфере авиаперевозок.

24 июня президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию авиации в Летно-исследовательском институте им. Громова в Жуковском заявил, что Россия была вынуждена и смогла полностью импортозаместить авиационную технику. Он также подчеркнул необходимость дальнейшего развития технологического потенциала и увеличения поставок отечественной авиатехники.

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