«Аэрофлот» ввел российскую информационную систему управления производством
«Аэрофлот» ввел в эксплуатацию российскую единую производственную платформу на базе программного обеспечения (ПО) Ops Dynamics. Об этом компания сообщила в своем Telegram-канале.
Ops Dynamics включает управление расписанием и слот-координацией, а также управление суточным планом полетов. В конце октября планируется запустить блок обеспечения стыковок пассажиров. Он автоматизирует переоформление трансферных пассажиров, которые не попали на стыковочные рейсы.
Кроме того, «Аэрофлот» заявил о планах со временем полностью автоматизировать процессы создания расписания рейсов и контроля выполнения суточного плана полетов при помощи нового ПО.
ПО создали российские разработчики из компании ООО «Центурион-инновации». Оно заменяет собой разрозненные системы и создает бесшовный обмен данными между модулями. Платформа создана в рамках импортозамещения зарубежного софта в сфере авиаперевозок.
24 июня президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию авиации в Летно-исследовательском институте им. Громова в Жуковском заявил, что Россия была вынуждена и смогла полностью импортозаместить авиационную технику. Он также подчеркнул необходимость дальнейшего развития технологического потенциала и увеличения поставок отечественной авиатехники.