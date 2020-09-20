Пять привычек плохих начальников

Поведение непосредственных начальников и топ-менеджеров напрямую влияет на уровень стресса и тревожности сотрудников. Каждый их шаг, слово, эмоция сказываются на физическом и психическом состоянии коллектива. И чем выше в иерархии находится лидер, тем больше людей попадает под его влияние – как положительное, так и отрицательное.