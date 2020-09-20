Пять привычек плохих начальников

Пять привычек плохих начальниковКоторые вызывают тревогу у сотрудников и мешают им работать
Научные исследования показывают: главные источники проблем на работе – стресс и тревожность. Они портят настроение, сказываются на самочувствии и продуктивности. У тревожности может быть множество причин, в том числе личных, но одна из самых серьезных и распространенных непосредственно связана с работой: это непрофессионализм руководства.
Поведение непосредственных начальников и топ-менеджеров напрямую влияет на уровень стресса и тревожности сотрудников. Каждый их шаг, слово, эмоция сказываются на физическом и психическом состоянии коллектива. И чем выше в иерархии находится лидер, тем больше людей попадает под его влияние – как положительное, так и отрицательное.
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