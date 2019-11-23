Карьера

Совет директоров «Ингосстраха» выбрал президента, гендиректора и первого заместителя

Ведомости
Ведомости

Генеральный директор СПАО «Ингосстрах» Михаил Волков назначен президентом компании, сообщает пресс-служба страховщика. Его предыдущий пост займёт Константин Соколов. Первым заместителем гендиректора стал Иван Матвеев. Эти изменения связаны с трансформацией организационной структуры «Ингосстраха».

Михаил Волков закончил Санкт-Петербургский государственный технический университет. Получил степень Executive MBA. В страховой бизнес пришёл в 2004 г., став исполнительным вице-президентом ООО «Страховая компания «НАСТА-Центр». Работает в «Ингосстрахе» с 2013 г. На новом посту Волков будет курировать построение и укрепление взаимоотношений компании с партнерами и госорганами.

Новый гендиректор Константин Соколов закончил Московский инженерно-физический институт. Позже получил диплом МВА в Maastricht School of Management. С 2015 г. был заместителем председателя совета директоров компании. Теперь он будет отвечать за повышение эффективности операционной деятельности, сохранение лидерства на страховом рынке и укрепление кадрового состава компании.

Иван Матвеев будет отвечать за совершенствование IT и онлайн-технологий, а также повышение инновационной активности бизнеса.

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