Совет директоров «Ингосстраха» выбрал президента, гендиректора и первого заместителя
Генеральный директор СПАО «Ингосстрах» Михаил Волков назначен президентом компании, сообщает пресс-служба страховщика. Его предыдущий пост займёт Константин Соколов. Первым заместителем гендиректора стал Иван Матвеев. Эти изменения связаны с трансформацией организационной структуры «Ингосстраха».
Михаил Волков закончил Санкт-Петербургский государственный технический университет. Получил степень Executive MBA. В страховой бизнес пришёл в 2004 г., став исполнительным вице-президентом ООО «Страховая компания «НАСТА-Центр». Работает в «Ингосстрахе» с 2013 г. На новом посту Волков будет курировать построение и укрепление взаимоотношений компании с партнерами и госорганами.
Новый гендиректор Константин Соколов закончил Московский инженерно-физический институт. Позже получил диплом МВА в Maastricht School of Management. С 2015 г. был заместителем председателя совета директоров компании. Теперь он будет отвечать за повышение эффективности операционной деятельности, сохранение лидерства на страховом рынке и укрепление кадрового состава компании.
Иван Матвеев будет отвечать за совершенствование IT и онлайн-технологий, а также повышение инновационной активности бизнеса.