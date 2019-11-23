Совет директоров «Ингосстраха» выбрал президента, гендиректора и первого заместителя

Михаил Волков закончил Санкт-Петербургский государственный технический университет. Получил степень Executive MBA. В страховой бизнес пришёл в 2004 г., став исполнительным вице-президентом ООО «Страховая компания «НАСТА-Центр». Работает в «Ингосстрахе» с 2013 г. На новом посту Волков будет курировать построение и укрепление взаимоотношений компании с партнерами и госорганами.