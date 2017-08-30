Мировая экономика
Статья опубликована в № 4396 от 30.08.2017 под заголовком: Развивающиеся страны обеднели

Всемирный банк обнаружил в развивающихся странах больше бедных

$1,9 в день недостаточно, чтобы перестать считаться бедным, признал он

Сейчас Всемирный банк считает бедными людей и семьи, чей ежедневный доход не превышает $1,9. Но во многих странах этого недостаточно, чтобы перестать считаться малоимущим, – в каждой свои стандарты потребления, говорится в докладе Всемирного банка о борьбе с бедностью. «Относительную» бедность тоже нужно учитывать, отмечают его авторы и предлагают ввести диапазон: нижняя черта бедности – абсолютная для всех стран, верхняя – зависит от доходов в конкретной стране и меняется в соответствии с национальной чертой бедности. Черта глобальной бедности должна зависеть от благосостояния в разных странах и лежит между этими границами.

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