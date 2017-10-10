Борьба с коррупцией и быстрый рост экономики несовместимы?

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}















Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}















Антикоррупционная кампания обеспечивает премьер-министру Нарендре Моди политическую поддержку, но расплачиваться за нее приходится снижением предпринимательской и потребительской уверенности Rajesh Kumar Singh / AP

Премьер-министр Индии Нарендра Моди завоевал поддержку многих избирателей, обещая решить две острые проблемы страны – коррупции и медленного роста экономики. Но с начала 2016 г. темпы роста ВВП, ранее достигшие 7%, стали снижаться и во II квартале 2017 г. опустились до 5,7%, самого низкого уровня за три года. По мнению некоторых специалистов, две амбициозные цели Моди несовместимы: антикоррупционная кампания мешает экономическому росту.

«Ни в одном учебнике экономике, которые я изучал, не говорится, что искоренение коррупции – необходимое условие для [экономического] развития, – утверждает гендиректор инвесткомпании Ambit Capital Саурабх Мукхерджа. – Мы отправились в крестовый поход против коррупции, но главным следствием стало то, что мы убили экономическую активность».