Экономика
Платный
Эми Казмин
Мировая экономика

Борьба с коррупцией и быстрый рост экономики несовместимы?

Правительству Индии не удается реализовать обе амбициозные цели

Премьер-министр Индии Нарендра Моди завоевал поддержку многих избирателей, обещая решить две острые проблемы страны – коррупции и медленного роста экономики. Но с начала 2016 г. темпы роста ВВП, ранее достигшие 7%, стали снижаться и во II квартале 2017 г. опустились до 5,7%, самого низкого уровня за три года. По мнению некоторых специалистов, две амбициозные цели Моди несовместимы: антикоррупционная кампания мешает экономическому росту.

«Ни в одном учебнике экономике, которые я изучал, не говорится, что искоренение коррупции – необходимое условие для [экономического] развития, – утверждает гендиректор инвесткомпании Ambit Capital Саурабх Мукхерджа. – Мы отправились в крестовый поход против коррупции, но главным следствием стало то, что мы убили экономическую активность».

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике