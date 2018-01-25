Перевозчики привыкли платить за проезд

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По многим направлениям платные трассы позволяют сокращать время в пути в среднем на 2–3 часа Денис Гришкин / Ведомости

Грузопоток на платных дорогах увеличился в 2017 г. на 43%, сообщила управляющая ими госкомпания «Автодор». Одна из основных причин – ввод новых участков, объясняет «Автодор»: 20 км на М3 «Украина», 28 км на М4 «Дон» и 50 км на М11 Москва – Санкт-Петербург.

Больше всего вырос поток грузов на участке недостроенной трассы М11 (258–334-й км). В обход Вышнего Волочка в Тверской области в 2017 г. проехало втрое больше грузовиков (584 000 машин), чем в 2016 г. Общий грузопоток по направлению Санкт-Петербург – Москва показал существенно более скромный рост – примерно на 10%, Москва – Санкт-Петербург – около 5%, говорит гендиректор InfraNews Алексей Безбородов. В сутки по М11 проезжает в среднем 5854 легковых и 1600 грузовых машин, уточнил представитель госкомпании.

Платный режим на головном участке М11 был введен с 23 ноября 2015 г. Цены за проезд вздули так, что проехать невозможно, жаловался президент Владимир Путин на тарифы на участке МКАД – Солнечногорск. Эксплуатирующая дорогу Северо-Западная концессионная компания (СЗКК) отреагировала снижением цен на 33%, но в дальнейшем они были повышены. Скидки на обходе Вышнего Волочка (например, при использовании транспондера) привлекли водителей, указывает «Автодор», кроме того, развивалась инфраструктура – автомобилисты жаловались на отсутствие заправок и кафе.