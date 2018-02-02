Порог беспошлинной торговли в России снизят минимум в пять раз к 2020 году

Сейчас в России не облагаются пошлинами посылки, общая стоимость которых за месяц не превысит 1000 евро, а вес – 31 кг Юрий Смитюк/ТАСС

С января 2019 г. порог беспошлинной торговли для интернет-торговли будет снижен с 1000 до 500 евро, а с 1 января 2020 г. - до 200 евро, заявил в пятницу премьер-министр Дмитрий Медведев (цитата по «Интерфаксу»). Такие пороги согласовали страны ЕАЭС – они зафиксированы в Таможенном кодексе союза.

Сейчас в России не облагаются пошлинами посылки, общая стоимость которых за месяц не превысит 1000 евро, а вес – 31 кг. Сверх этой суммы пошлина составляет 30%, но не менее 4 евро за 1 кг. Пороги в 500 евро в 2019 г. и 200 евро в 2020 г. – это верхний порог, на котором можно остаться, пояснил Медведев, но некоторые страны установили для себя более жесткие требования. Например, Белоруссия - до 22 евро, Армения – $150, в Киргизии и Казахстане порог такой же, как и в России, – 1000 евро. Какой для нас порог необходимый и достаточный, еще нужно выяснить, дискуссии продолжаются, но ориентиры заданы, сказал Медведев.

Ранее в материалах к бюджету на 2018-2020 гг. Минфин предлагал понизить порог беспошлинного ввоза товаров с 1000 до 200 евро с 1 июля 2018 г. По расчетам ведомства, это принесло бы бюджету дополнительные 30 млрд руб. в 2018 г. и 60 млрд руб. в 2019 г. Чиновники также обсуждали более резкое снижение порога – сразу в 50 раз: до 20 евро с 1 июля 2018 г., а также введение НДС с интернет-торговли. Законопроект о введении НДС с зарубежной интернет-торговли собиралась готовить и Федеральная антимонопольная служба (ФАС), говорил в марте 2017 г. замруководителя Анатолий Голомолзин. Ввести НДС с зарубежной интернет-торговли предлагала Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ). В 2016 г. россияне приобрели в зарубежных онлайн-магазинах товаров примерно на 300 млрд руб. (около трети онлайн-покупок против 29% в предыдущие два года), по данным АКИТ.

Снижение порога беспошлинного ввоза товаров людьми призвано уравнять конкурентные условия для российских и зарубежных ритейлеров, говорилось в комментарии Минфина. В 2016 г. в Россию было отправлено 275 млн почтовых посылок с товарами, в этом году будет около 400 млн, понятно, что это не единичные посылки, а товарные партии, понижение порога – это просто защита производителей и экономики, говорил в интервью «Ведомостям» руководитель ФТС Владимир Булавин. За 2017 г. из-за неурегулированности ситуации с трансграничной интернет-торговлей бюджет потерял 130 млрд руб., оценивал председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. Но странам, которые снижали порог беспошлинной интернет-торговли, пока не удавалось пополнить бюджет, предупреждала ранее советник по таможенным вопросам Nawinia Марина Лякишева, издержки превышали доходы.