Экономика / Госинвестиции и проекты

В России началось строительство первой частной автомагистрали

Трасса длиной 2000 км свяжет Казахстан и Белоруссию
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В России началось строительство первой частной автомагистрали. Протяженность трассы «Меридиан» – 2000 км, она пройдет от пропускного пункта «Сагарчин» на границе с Казахстаном – там началось строительство – до границы с Республикой Беларусь, сообщил замминистра транспорта Евгений Дитрих.

Строит трассу одноименное ООО «Меридиан». Оно было зарегистрировано в 2013 г., его совладельцы – председатель совета директоров ЗАО «Русская холдинговая компания» Александр Рязанов и Роман Нестеренко. Рязанов был зампредом правления «Газпрома», сейчас он член совета директоров РЖД.

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Комментарии  ()
komandir
11:32 20.03.2018
Как по фрейду. А Лукашенко послом в Зимбабве.
00
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