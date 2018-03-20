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Строительство первого участка уже началось Максим Стулов / Ведомости

В России началось строительство первой частной автомагистрали. Протяженность трассы «Меридиан» – 2000 км, она пройдет от пропускного пункта «Сагарчин» на границе с Казахстаном – там началось строительство – до границы с Республикой Беларусь, сообщил замминистра транспорта Евгений Дитрих.

Строит трассу одноименное ООО «Меридиан». Оно было зарегистрировано в 2013 г., его совладельцы – председатель совета директоров ЗАО «Русская холдинговая компания» Александр Рязанов и Роман Нестеренко. Рязанов был зампредом правления «Газпрома», сейчас он член совета директоров РЖД.

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