Иностранный инвестор отказался от ЦКАД

Турецкая Makyol, едва войдя в проект, уже вышла из него

Статья опубликована в № 4564 от 11.05.2018 под заголовком: Турецкий марш из России

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Стоимость строительства – 85,4 млрд руб., из которых 49,7 млрд дает государство, 35,7 млрд – инвесторы Андрей Гордеев / Ведомости

Участок ЦКАД на юго-востоке Москвы продолжает терять инвесторов. В прошлом году от финансирования проекта отказалась УК «Лидер». Теперь он лишился турецких инвесторов – компания Makyol, едва войдя в проект, уже вышла из него, рассказали «Ведомостям» два консультанта, два участника переговоров с российской стороны и два сотрудника Makyol.

О вхождении Makyol в консорциум «Юго-Восточная магистраль», который выиграл конкурс на ЦКАД-4, было объявлено в феврале на форуме в Сочи. Предполагалось, что Makyol и РФПИ будет принадлежать по 33,33% компании, а ДСК «Автобан» – 33,34%.