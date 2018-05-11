Иностранный инвестор отказался от ЦКАД
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Участок ЦКАД на юго-востоке Москвы продолжает терять инвесторов. В прошлом году от финансирования проекта отказалась УК «Лидер». Теперь он лишился турецких инвесторов – компания Makyol, едва войдя в проект, уже вышла из него, рассказали «Ведомостям» два консультанта, два участника переговоров с российской стороны и два сотрудника Makyol.
О вхождении Makyol в консорциум «Юго-Восточная магистраль», который выиграл конкурс на ЦКАД-4, было объявлено в феврале на форуме в Сочи. Предполагалось, что Makyol и РФПИ будет принадлежать по 33,33% компании, а ДСК «Автобан» – 33,34%.
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