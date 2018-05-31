Продовольственной инфляцией движет наценка продавцов
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Рост или падение цен производителей продуктов приводит к соответствующему изменению потребительских цен не сразу, а через 2–3 квартала, выяснил главный экономист «ВТБ капитала» по России Александр Исаков. Это позволяет точнее прогнозировать потребительскую инфляцию, уверен он.
Все дело в розничной наценке, которая позволяет продавцам в краткосрочной перспективе компенсировать волатильность цен производителей, отмечается в обзоре «ВТБ капитала».
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