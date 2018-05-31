Продовольственной инфляцией движет наценка продавцов

Статья опубликована в № 4578 от 31.05.2018 под заголовком: Экономисты узнали цену еде

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Цены производителей помогают спрогнозировать рост цен на продукты, считают аналитики «ВТБ капитала» Евгений Разумный / Ведомости

Рост или падение цен производителей продуктов приводит к соответствующему изменению потребительских цен не сразу, а через 2–3 квартала, выяснил главный экономист «ВТБ капитала» по России Александр Исаков. Это позволяет точнее прогнозировать потребительскую инфляцию, уверен он.

Все дело в розничной наценке, которая позволяет продавцам в краткосрочной перспективе компенсировать волатильность цен производителей, отмечается в обзоре «ВТБ капитала».