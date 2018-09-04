Российская часть дороги из Европы в Китай может обойтись бюджету в 825 млрд рублей

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STEPHEN SHAVER / AFP

Президент Путин в майском указе поручил к 2024 г. построить российскую часть транспортного коридора Европа – Западный Китай (ЕЗК). К 1 октября маршрут коридора должен быть внесен в магистральный план инфраструктуры.

Весь маршрут – более 8000 км. Дороги в Белоруссии, Казахстане и Китае почти готовы. Но российская часть вызвала серьезные споры в правительстве.

Варианта трассы четыре – они обозначены на карте на стр.13, все они заканчиваются на границе с Казахстаном в пограничном пункте Сагарчин. Существует также минимум шесть оценок стоимости ЕЗК, рассказывают участник совещаний у вице-премьера Максима Акимова и два чиновника. До сих пор основным считается маршрут через Казань, разрабатываемый госкомпанией «Автодор». Ее представитель от комментариев отказался.

В материалах к совещаниям по магистральному плану инфраструктуры (с копией ознакомились «Ведомости», подлинность подтвердили чиновники) стоимость проекта ЕЗК оценивалась в 1 трлн руб., из них 825 млрд – из бюджета, это подтвердили два чиновника.