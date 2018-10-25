Костин оценил запас прочности финансовой системы в случае новых санкций

Костин подчеркнул, что банки и власти обсуждают план противодействия возможным новым санкциям США Евгений Разумный / Ведомости

Российская финансовая система способна выдержать новые санкции, если они затронут один-два крупнейших российских банка, заявил президент ВТБ Андрей Костин в интервью телеканалу «Россия 24».

«Я думаю, что мы преодолеем [санкции], – сказал Костин. – Я все-таки не думаю, что это санкции будут повально против всего финансового сектора. А если санкции будут выборочно против одного-двух финансовых учреждений, то в целом система, она в состоянии выдержать этот удар. Я думаю, что мы справимся».

Костин подчеркнул, что банки и власти обсуждают план противодействия возможным новым санкциям США. «У нас, безусловно, есть планы, и мы их прорабатывали и с правительством, и с Центральным банком, каким образом избежать последствий, прежде всего для вкладчиков - для людей, для компаний», – указал банкир.

В начале августа группа американских сенаторов от демократической и республиканской партий внесла в конгресс законопроект, который предусматривает введение ограничений против российских госбанков — блокирование операций и замораживание собственности в США. В списке значатся Сбербанк, ВТБ, Банк Москвы, Газпромбанк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк и госкорпорация Внешэкономбанк. Документ также предусматривает запрет на покупку нового российского госдолга.

Фактически законопроект предусматривает отключение банков от международных платежных систем, говорил ранее «Ведомостям» партнер Tertychny Agabalyan Иван Тертычный. Олег Колотилов из «Кульков, Колотилов и партнеры» пояснял, что в случае одобрения законопроекта президент США сможет включить российские банки из представленного списка в список блокирующих санкций (SDN-лист), которые запрещают американским лицам любые сделки с фигурантами списка, а контрагентам из других юрисдикций грозят вторичными санкциями за нарушение этого запрета.

С 2014 г. российские госбанки находятся под секторальными санкциями, которые ограничивают их возможность привлечения финансирования в США. Первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов уверял, что расширение санкций на российские госдолг и госбанки неприятно, но не смертельно. Премьер Дмитрий Медведев в интервью Euronews говорил, что введение санкций против российского банковского сектора станет «объявлением торговой войны», но Россия способна преодолеть эти ограничения.