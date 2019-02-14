Финансы / Рынки
Статья опубликована в № 4755 от 15.02.2019 под заголовком: Рынки переживают за санкции

Российскому рынку дорого обошелся проект новых санкций

А чиновники уже успели пообещать поддержку бизнесу
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В среду вечером пять американских сенаторов от обеих партий представили законопроект о новых санкциях в отношении России. Проект предлагает распространить санкции на российский госдолг, банки, киберотрасль и кораблестроение, инвестиции в российские СПГ-проекты и разработку нефтяных ресурсов. А также определить – считать ли Россию страной, спонсирующей терроризм. Это самые жесткие санкции из всех предлагавшихся до сих пор, подчеркнул один из авторов законопроекта, республиканец Линдси Грэм. Чтобы санкции вступили в силу, законопроект должен одобрить конгресс США и подписать президент Дональд Трамп. Во вторник, 12 февраля, Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что новые санкции в отношении России могут быть введены в ближайшие два месяца.

Реакция рынка не заставила себя ждать. С вечера вторника рубль потерял 1,6 руб. к доллару и 1,49 руб. к евро (только за четверг по состоянию на 19.00 мск – 59 и 69 коп. соответственно). Оборот торгов на валютном рынке к этому времени достиг 1,4 трлн руб. (в январе среднедневной оборот – 1,15 трлн), на рынке акций –  68,8 млрд руб. (против 36,95 млрд).

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Комментарии
Мубыш
03:16 15.02.2019
Болтовня одна, а не санкции. Тему можно убирать в утиль.
00
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