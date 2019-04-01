Минэкономразвития предлагает направить 100 млрд рублей на развитие туризма

Статья опубликована в № 4785 от 01.04.2019 под заголовком: Туризму не хватает 100 млрд руб.

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Вклад туризма в мировой ВВП составляет 11%, тогда как в России это лишь 5% ВВП Артем Геодакян / ТАСС

Минэкономразвития подготовило дорожную карту стратегии развития туристической отрасли на ближайшие шесть лет. «Ведомости» ознакомились с документом, представитель министерства подтвердил его содержание. Финансирование до 2024 г. может быть оценено в сумму до 100 млрд руб., рассказал «Ведомостям» федеральный чиновник. Это средства из уже одобренных программ, а также за счет дополнительных источников. Такая сумма обсуждается, подтверждает представитель Минэкономразвития. Сколько надо будет привлечь дополнительно, они не сказали.

Ни предложения, ни спроса

Вклад туризма в мировой ВВП составляет 11%, тогда как в России это лишь 5% ВВП. Но туризм может стать одним из самых быстрорастущих направлений, говорил министр экономического развития Максим Орешкин.

У России нет готового туристического продукта, констатирует чиновник. По эффективности маркетинга Россия занимает 81-е место в Travel and Tourism Competitiveness Index Всемирного экономического форума (2017 г.). Внутренний туристический рынок Минэкономразвития оценивает в $70 млрд, из них около $12 млрд приходится на иностранцев. Задача министерства – удвоить поступления от зарубежных гостей и привлечь российских туристов, говорил ранее Орешкин.