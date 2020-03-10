Бизнес не получит миллиарды из-за отмены Петербургского экономического форума
На прошлой неделе первый зампред правительства Андрей Белоусов, который возглавляет оргкомитет Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил, что это крупнейшее публичное мероприятие в 2020 г. не состоится. Причина отмены – угроза распространения коронавируса. (По состоянию на 9 марта количество заболевших в мире превысило 110 000 человек, количество умерших приближается к 3900.) Эпидемиологическая безопасность может обойтись застройщикам и индустрии гостеприимства города в миллиарды рублей.
ПМЭФ проводится с 1997 г., отменяют его впервые. В 2019 г. он собрал более 19 000 участников из 145 стран, на мероприятии было подписано свыше 700 соглашений на общую сумму 3,3 трлн руб.
Форум 2020 г. должен был стать первым для правительства Михаила Мишустина – как и менее крупные инвестиционные форумы в Сочи, Красноярске и Ялте, которые перенесены на неопределенный срок.
В проигрыше от отмены деловых форумов компании, строящие выставочные стенды, говорит председатель комитета московской «Деловой России» по конгрессно-выставочной деятельности Павел Музыченко. ПМЭФ позволяет получить дополнительные деньги, за счет которых можно покрыть многие расходы, в том числе накопить на налоговые платежи, рассказывает управляющий партнер агентства выставочного маркетинга Exponic Иван Никольский. Стенды самого дорогого павильона Петербургского форума стоят десятки миллионов, сказал Музыченко. «Мы недосчитаемся примерно 70 млн руб., это около 30% выручки компании», – говорит Никольский. А в общем недополученные доходы от отмены форума для рынка застройщиков могут составить более 3 млрд руб., делится он расчетами: хотя пока напрямую деньги потрачены только на работу дизайнеров и менеджеров по подготовке документов для тендеров. Кто-то и вовсе может обанкротиться, сетует Музыченко.
Отмена форума станет тяжелым испытанием и для всей сферы гостеприимства, отмечает директор Федерации рестораторов и отельеров Санкт-Петербурга Александр Марков.
Это удар под дых местному гостиничному рынку, говорит владелец управляющей компании Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич: несмотря на то что местные власти жестко регулируют цены во время проведения форума, большинство отелей за это время все равно получают месячную или двухмесячную выручку. А теперь для привлечения клиентов им придется снизить цены, сказал Ивашкевич.
Пока паники у владельцев отелей и массовой отмены брони нет, люди еще не успели сориентироваться, говорит представитель компании, владеющей несколькими гостиницами в Петербурге: ситуация прояснится через пару недель, но уже ясно, что отмена не трагична, участников форума смогут заменить туристы. Вряд ли получится компенсировать убытки гостиниц высшего класса – другой возможности массово продавать люксовые номера дороже нет, спорит Марков. И в начале июня туристов еще не так много, поддерживает его Ивашкевич.
По ресторанам все не так очевидно, предупреждает Марков. «Во время ПМЭФа заполняемость наших ресторанов 100%-ная, проводятся специальные мероприятия», – говорит представитель Ginza Project, отмена форума, безусловно, скажется на годовых показателях. Вероятно, это получится восполнить за счет свадеб или банкетов, думает Марков, а потеряют в выручке в основном те места, где традиционно отдыхают участники форума. ПМЭФ длится всего несколько дней и его отмена на финансовых результатах отразится не сильно, но он мог бы стать дополнительным бонусом, объясняет владелец Novikov Group Аркадий Новиков и подчеркивает, что у них в Санкт-Петербурге только пара ресторанов.
Не предвидят особых финансовых потерь и крупные партнеры форума. Решение об отмене было принято заранее, поэтому особых проблем нет – программа только планировалась и расходов на этом этапе еще не было, рассказывает представитель «Ростелекома». Только начали подготовку, а потому никаких прямых финансовых потерь не понес и «Эр-телеком холдинг», говорит его представитель. Об отсутствии потерь сообщил также представитель ВТБ.
Отмена форума не скажется и на бюджете города, сказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин, потеряют только рестораны и отели, а доля поступлений налогов от них невелика.
Убытки рестораторов и отельеров могут усугубиться, если история с вирусом будет развиваться, предостерегает Марков. К тому же сейчас как раз период уплаты налогов за прошлый год и бизнес заинтересован в том, чтобы чиновники дали возможность вносить некоторые платежи в рассрочку, обращает внимание он. Например, ввели налоговые каникулы по НДС, поддерживает Никольский.
Представители первого вице-премьера Андрея Белоусова и «Росконгресса», выступающего организатором ПМЭФа, не ответили на запрос «Ведомостей».