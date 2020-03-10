Бизнес не получит миллиарды из-за отмены Петербургского экономического форума

В проигрыше от отмены деловых форумов компании, строящие выставочные стенды, говорит председатель комитета московской «Деловой России» по конгрессно-выставочной деятельности Павел Музыченко. ПМЭФ позволяет получить дополнительные деньги, за счет которых можно покрыть многие расходы, в том числе накопить на налоговые платежи, рассказывает управляющий партнер агентства выставочного маркетинга Exponic Иван Никольский. Стенды самого дорогого павильона Петербургского форума стоят десятки миллионов, сказал Музыченко. «Мы недосчитаемся примерно 70 млн руб., это около 30% выручки компании», – говорит Никольский. А в общем недополученные доходы от отмены форума для рынка застройщиков могут составить более 3 млрд руб., делится он расчетами: хотя пока напрямую деньги потрачены только на работу дизайнеров и менеджеров по подготовке документов для тендеров. Кто-то и вовсе может обанкротиться, сетует Музыченко.