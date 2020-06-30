В 32 регионах уже через пять лет не будет места для мусора

В этих 32 регионах вместимости мусорных полигонов, включенных в государственный реестр, хватит меньше чем на пять лет, сообщил Макрушин. Больше чем в половине из них (17) проблема стоит особенно остро. Так, в Магаданской области и Бурятии место закончится уже за месяц. От одного до трех месяцев продержатся Забайкальский край, Сахалинская и Еврейская автономная области. Меньше года осталось у полигонов Краснодарского и Камчатского края, Кабардино-Балкарии, Республики Саха (Якутия), Омской и Волгоградской областей.