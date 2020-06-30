В 32 регионах уже через пять лет не будет места для мусора

В 32 регионах уже через пять лет не будет места для мусораСортировка может снизить остроту проблемы, но не решит ее полностью
Проблема накопления бытового мусора стоит особенно остро для 32 регионов – стало видно из федеральной схемы коммунальных отходов, которую подготовил Российский экологический оператор (РЭО). В нее сведены данные о том, сколько в России образуется мусора, какие есть мощности сортировки и переработки, а также полигоны. Сейчас схема согласовывается и должна быть окончательно принята в ноябре, сообщил заместитель гендиректора РЭО Алексей Макрушин во время ее публичного обсуждения.
В этих 32 регионах вместимости мусорных полигонов, включенных в государственный реестр, хватит меньше чем на пять лет, сообщил Макрушин. Больше чем в половине из них (17) проблема стоит особенно остро. Так, в Магаданской области и Бурятии место закончится уже за месяц. От одного до трех месяцев продержатся Забайкальский край, Сахалинская и Еврейская автономная области. Меньше года осталось у полигонов Краснодарского и Камчатского края, Кабардино-Балкарии, Республики Саха (Якутия), Омской и Волгоградской областей.