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В 32 регионах уже через пять лет не будет места для мусора

Сортировка может снизить остроту проблемы, но не решит ее полностью
Екатерина Мереминская
Максим Стулов / Ведомости

Проблема накопления бытового мусора стоит особенно остро для 32 регионов – стало видно из федеральной схемы коммунальных отходов, которую подготовил Российский экологический оператор (РЭО). В нее сведены данные о том, сколько в России образуется мусора, какие есть мощности сортировки и переработки, а также полигоны. Сейчас схема согласовывается и должна быть окончательно принята в ноябре, сообщил заместитель гендиректора РЭО Алексей Макрушин во время ее публичного обсуждения.

В этих 32 регионах вместимости мусорных полигонов, включенных в государственный реестр, хватит меньше чем на пять лет, сообщил Макрушин. Больше чем в половине из них (17) проблема стоит особенно остро. Так, в Магаданской области и Бурятии место закончится уже за месяц. От одного до трех месяцев продержатся Забайкальский край, Сахалинская и Еврейская автономная области. Меньше года осталось у полигонов Краснодарского и Камчатского края, Кабардино-Балкарии, Республики Саха (Якутия), Омской и Волгоградской областей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных