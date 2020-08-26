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Рост потребительского спроса не приведет к инфляции

Покупательская активность россиян замедляется – у людей скоро закончатся деньги
Любовь Маврина
Максим Стулов / Ведомости

Число совершаемых россиянами покупок после восстановительного роста в конце июля и начале августа вновь стало снижаться, свидетельствуют данные «Первого ОФД». Специалисты компании проанализировали чеки за покупки в розничных магазинах, аптеках, салонах красоты, кафе, ресторанах, на АЗС и в других точках торговли и сферы услуг.

По их оценкам, в период действия карантинных ограничений (с конца марта до середины мая) количество пробиваемых чеков сократилось на 31%. По мере отмены ограничений покупательская активность начала восстанавливаться, и сейчас количество пробиваемых чеков отстает от показателей февраля – марта всего на 3%. Аналогичная динамика прослеживается и с выручкой торговых предприятий, а также объемами уплачиваемого ими НДС. В период ограничений средняя выручка в день и выплаты НДС упали на 36% по отношению к средним значениям февраля – марта, а в начале августа даже превысили докризисные показатели – на 7 и 6% соответственно. Но сейчас объемы выручки от продаж вновь замедлились, вернувшись к уровням прошлого года, а количество чеков оказалось ниже, чем год назад, выяснил аналитический центр «Первого ОФД».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных