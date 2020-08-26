Рост потребительского спроса не приведет к инфляции

По их оценкам, в период действия карантинных ограничений (с конца марта до середины мая) количество пробиваемых чеков сократилось на 31%. По мере отмены ограничений покупательская активность начала восстанавливаться, и сейчас количество пробиваемых чеков отстает от показателей февраля – марта всего на 3%. Аналогичная динамика прослеживается и с выручкой торговых предприятий, а также объемами уплачиваемого ими НДС. В период ограничений средняя выручка в день и выплаты НДС упали на 36% по отношению к средним значениям февраля – марта, а в начале августа даже превысили докризисные показатели – на 7 и 6% соответственно. Но сейчас объемы выручки от продаж вновь замедлились, вернувшись к уровням прошлого года, а количество чеков оказалось ниже, чем год назад, выяснил аналитический центр «Первого ОФД».