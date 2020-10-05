Минэкономразвития обновляет правила САРов под запросы компаний

Все это облегчит переезд для публичных компаний со смешанной структурой управления. «Нужно понимать, что представляет собой редомициляция публичной компании, – поясняет Науменко. – Компании нужно донести до своих акционеров, а среди них есть крупные иностранные инвесторы, что такой переезд не принесет рисков, а направлен преимущественно на защиту их интересов. Переезд, особенно транзитный, выглядит как ликвидация компании на месте ее текущей локализации, затем новая регистрация в стране-транзитере и наконец финальная регистрация в российском САРе». При этом финальная регистрация в САРе занимает всего несколько дней, а все остальное время, от полугода до нескольких лет, уходит на исполнение требований других юрисдикций и переговоры с акционерами. Например, тот же «Русал» переезжал 2,5 года.