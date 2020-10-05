Минэкономразвития обновляет правила САРов под запросы компаний

Минэкономразвития обновляет правила САРов под запросы компанийВозможности резидентов «российских офшоров» существенно расширятся
Правительство подготовило пакет поправок в законодательство о деятельности специальных административных районов (САРов). По больше части они направлены на упрощение въезда компаний в САРы. Ряд поправок регулирует деятельность резидентов и их налогообложение. Компании, однако, просят правительство продолжить настраивать законодательство, чтобы как можно большее число желающих смогли переехать в Россию.
Вместе с «Русалом», который переехал в САР на остров Октябрьский в Калининград, 25 сентября в российских офшорах сейчас насчитывается 35 резидентов – 34 компании и один некоммерческий фонд. При этом лишь две компании имеют статус публичных.
Для резидентов САРа действуют особые положения – возможность применять международное право страны прежней юрисдикции для компаний сроком 10 лет, для фондов – навсегда, ограничение доступа к сведениям об участии компании, голосование по акциям через иностранного регистратора, отчетность по МСФО в том числе для выплаты дивидендов, признание международной компании нерезидентом для валютного регулирования, а также налоговые льготы.
Типичный резидент САРа – это крупная международная компания с российскими корнями, владельцы которой принимали решение о переезде в «российский офшор» из-за весьма привлекательных условий. «Эти компании не бегут от санкций, они приходят в Россию из-за привлекательного режима в САРе», – подчеркивает партнер налоговой практики PwC Галина Науменко, которая сопровождала редомициляцию нескольких компаний в Россию.
Следуя стратегии деофшоризации экономики, Минэкономразвития продолжает совершенствовать законодательство в отношении САРов. Уже внесен в Госдуму законопроект, который втрое расширяет географию стран, из которых можно переезжать в российские офшоры, – с 66 до 195. Осенью планируется рассмотреть законопроекты о возможности выпуска в САРе обыкновенных акций с разными правами по голосованию и начислению дивидендов, о закреплении транзитной редомициляции через использование третьих стран для переезда из страны, откуда нельзя переехать.«Кроме того, Министерством экономразвития России разработан законопроект, который расширит возможности создания международных фондов в САРе, в частности предполагается дать возможность физическим лицам создавать такие фонды, – рассказал «Ведомостям» замминистра экономразвития Илья Торосов. – На данный момент законопроект проходит соответствующие этапы согласования».
Документ дает возможность передавать в управление международных фондов активы, акции, доли практически без потери контроля над юридическим лицом. Законопроект также предусматривает получение выплат от имущества, переданного в управление в фонд, и особенности структуры органов управления международного фонда, создаваемого физическими лицами, в виде независимого управляющего. «Международный фонд позволит надежно защитить активы физических, юридических лиц резидентов САРов, в том числе, мы надеемся, и в связи с санкционной политикой ряда наших партнеров, – говорил Торосов в ходе круглого стола «САРы: два года успеха и перспективы дальнейшего развития». – Международный фонд как унитарная некоммерческая организация согласно уже действующему законодательству вправе осуществлять приносящую доход деятельность, если это предусмотрено его уставом и соответствует его уставным целям».
Вместе с тем консультанты, которые сопровождали редомициляцию резидентов САРов, опросили своих клиентов о том, чего им еще не хватает для комфортной работы в «российских офшорах». «В первую очередь нужно усовершенствовать требование, что контролирующие лица на момент регистрации в САРе в виде МХК должны были быть таковыми на 1 января 2017 г. – из-за этого ограничения многие группы, которые упрощали свои структуры, не могут выполнить требование из-за формального несоответствия. Также было бы здорово снять временные ограничения как на период действия международного права для резидентов, – считает Науменко. – Сейчас к редомициляции не допускаются компании, которые были созданы позже 2018 г. С каждым годом таких компаний будет становиться все меньше, что ограничит число потенциальных участников».
Также нужно дать возможность переезжать личным и наследственным фондам. «Текущее регулирование не позволяет физическим лицам выступать в качестве учредителя фонда, а также регистрировать фонды для личных нужд, распределения прибыли и регулирования прижизненных наследственных отношений», – поясняет Дмитрий Степанов, партнер Адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», которое сопровождало редомициляцию в САРы ряда компаний.. Важно также разрешить редомициляцию международных компаний с разными классами акций, уточнить порядок открытия лицевых счетов иностранного номинального держателя, адаптировать правила листинга на Московскую биржу с учетом специфики МК, которые уже имеют листинг в РФ и собираются редомицилироваться, перечисляет эксперт.
Все это облегчит переезд для публичных компаний со смешанной структурой управления. «Нужно понимать, что представляет собой редомициляция публичной компании, – поясняет Науменко. – Компании нужно донести до своих акционеров, а среди них есть крупные иностранные инвесторы, что такой переезд не принесет рисков, а направлен преимущественно на защиту их интересов. Переезд, особенно транзитный, выглядит как ликвидация компании на месте ее текущей локализации, затем новая регистрация в стране-транзитере и наконец финальная регистрация в российском САРе». При этом финальная регистрация в САРе занимает всего несколько дней, а все остальное время, от полугода до нескольких лет, уходит на исполнение требований других юрисдикций и переговоры с акционерами. Например, тот же «Русал» переезжал 2,5 года.