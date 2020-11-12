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Россиян обяжут отчитываться о средствах в зарубежных электронных кошельках

Кошельки в иностранных платежных системах могут быть приравнены к счетам в зарубежных банках
Любовь Маврина
Налоговики хотят знать о деньгах россиян в зарубежных платежных системах /Евгений Разумный / Ведомости

Группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в парламент поправки в закон «О валютном регулировании и валютном контроле». В соответствии с ними резиденты России будут обязаны отчитываться о валютных операциях с использованием электронных кошельков иностранных операторов.

«Физические лица – резиденты обязаны уведомить налоговые органы по месту своего учета о переводах денежных средств с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг», – указывается в законопроекте. Обязанность резидентов представлять отчет о переводах денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг, наступает только по тем электронным средствам платежа, сумма операций по которым за отчетный год превышает 600 000 руб. (или эквивалентную сумму в иностранной валюте), говорится в пояснительной записке к законопроекту. Фактически на зарубежные электронные кошельки предлагается распространить тот же режим, который действует в отношении средств на счетах российских физических лиц в зарубежных банках.

Как отмечают авторы документа, в соответствии с нормами действующего валютного законодательства резиденты обязаны предоставлять налоговым органам отчеты об использовании счетов, открытых в зарубежных банках, однако в отношении электронных средств платежа такая обязанность сейчас отсутствует. Это «снижает эффективность контрольных мероприятий за соблюдением валютного законодательства и не способствует минимизации рисков в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, а также информационной безопасности», указывают депутаты.

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Документ предусматривает, что в случае непредставления в ФНС отчета о средствах на электронных кошельках его владелец будет оштрафован. Сейчас предусмотренные в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) штрафы, налагаемые на физических лиц за подобное нарушение, касающееся счетов в зарубежных банках, составляют до 3000 руб. Соответствующие изменения в ст. 15.25 КоАПа планируется внести одновременно с принятием предложенного законопроекта.

Инициатива депутатов позволяет перекрыть последние оставшиеся лазейки в движении денег, констатируют эксперты. «Желание налоговых органов получать информацию об электронных кошельках налогоплательщиков, в том числе за рубежом, полностью отвечает логике их работы, – говорит старший научный сотрудник Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко. – Налоговая служба стремится не упускать из виду новые активы налогоплательщиков, в том числе связанные с электронными деньгами, например PayPal». Однако некоторые специалисты считают эту инициативу несвоевременной. «В условиях сокращения инвестиций любое ужесточение валютного регулирования кажется не совсем уместным», – отмечает директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков.

В Минфине «Ведомостям» сообщили, что подход, предлагаемый депутатским законопроектом в отношении контроля за электронными кошельками, уже используется в действующем законодательстве. «В валютном законодательстве (ст. 12 ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле») есть аналогичные нормы в отношении обязанности декларировать иностранные счета резидентов, а в ст. 15.25 КоАПа есть ответственность за нарушения», – напомнила пресс-служба Минфина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных