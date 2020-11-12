Россиян обяжут отчитываться о средствах в зарубежных электронных кошельках

«Физические лица – резиденты обязаны уведомить налоговые органы по месту своего учета о переводах денежных средств с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг», – указывается в законопроекте. Обязанность резидентов представлять отчет о переводах денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг, наступает только по тем электронным средствам платежа, сумма операций по которым за отчетный год превышает 600 000 руб. (или эквивалентную сумму в иностранной валюте), говорится в пояснительной записке к законопроекту. Фактически на зарубежные электронные кошельки предлагается распространить тот же режим, который действует в отношении средств на счетах российских физических лиц в зарубежных банках.