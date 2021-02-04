Ипотека в 2020 году была выгоднее аренды на 25%, подсчитали в ВТБ

В результате ­аренда средней квартиры в Москве ­площадью 52 кв. м будет ежемесячно обходиться в 52 000–55 000 руб. в месяц. Ипотека обойдется дешевле. Стоимость ­такой квартиры составляет 11 млн руб. При льготной ставке в 6,1%, сроке кредита в 18 лет и первом взносе в 15% ежемесячная плата по кредиту составит около 40 000 руб. Впрочем, здесь есть нюанс: льготную ипотеку можно оформить только от застройщика, т. е. на первичном рынке, и при ряде условий. В остальных случаях, подчеркивают эксперты, средняя ставка по жилищным кредитам составляет 7,8% против 9,9% годом ранее. При такой ставке аренда все-таки оказывается дешевле, указывают эксперты.