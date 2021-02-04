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Ипотека в 2020 году была выгоднее аренды на 25%, подсчитали в ВТБ

Однако рост цен на жилье нивелировал эту выгоду, указывают эксперты
Александра Кошкина
PIXABAY

Ипотека в Москве в прошлом году стала выгоднее аренды жилья, сообщила группа ВТБ со ссылкой на подсчеты компании «Метр квадратный» (входит в группу). Причем выгода может доходить до 25%. Произошло это благодаря льготной ипотеке с господдержкой и рекордным объемам рефинансирования.

Отток мигрантов, студентов и приезжих из-за пандемии и карантина снизил спрос на аренду. Но на самые востребованные квартиры цены практически не изменились: аренда подешевела лишь на 3–5%, объясняют в компании. То есть собственники предпочитали оставлять ­квартиры пустыми, но не снижать ценники.

В результате ­аренда средней квартиры в Москве ­площадью 52 кв. м будет ежемесячно обходиться в 52 000–55 000 руб. в месяц. Ипотека обойдется дешевле. Стоимость ­такой квартиры составляет 11 млн руб. При льготной ставке в 6,1%, сроке кредита в 18 лет и первом взносе в 15% ежемесячная плата по кредиту составит около 40 000 руб. Впрочем, здесь есть нюанс: льготную ипотеку можно оформить только от застройщика, т. е. на первичном рынке, и при ряде условий. В остальных случаях, подчеркивают эксперты, средняя ставка по жилищным кредитам составляет 7,8% против 9,9% годом ранее. При такой ставке аренда все-таки оказывается дешевле, указывают эксперты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных