Аналитики назвали оптимальный размер дохода для обслуживания ипотеки
Рекомендуемый средний размер семейного дохода для комфортного обслуживания ипотеки в России в декабре 2020 г. составил 70,3 тыс. руб., говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ). В своих расчетах эксперты исходили из того, что на погашение кредита заемщики ежемесячно направляют треть от доходов.
При этом за год показатель изменился незначительно, снизившись на 0,5% по сравнению с декабрем 2019 г. (70,7 тыс. руб.), отметили аналитики. Они также пояснили, что сумма дохода выступает индикатором доступности ипотечного кредитования для населения.
«Стоит отметить, что отсутствие значительной динамики было отмечено на фоне существенного снижения процентных ставок по ипотеке в 2020 г. При этом региональная динамика этого индикатора в ушедшем году характеризовалась разнонаправленностью: где-то доступность ипотеки снизилась, а в ряде регионов, напротив, выросла достаточно существенно», — заявил генеральный директор НБКИ Александр Викулин.
По данным экспертов, сильнее всего доступность ипотеки выросла в Ставропольском крае, Нижегородской и Иркутской областях, где размер комфортного дохода упал на 12,9%, 8,8% и 8% соответственно — до 59,7 тыс., 58,3 тыс. и 60,2 тыс. руб. При этом больше всего доступность жилищных кредитов снизилась в Хабаровском крае (+10,7%), Московской области (+8,5%) и Санкт-Петербурге (+4,8%), рекомендуемая сумма выросла до 80,1 тыс., 113,1 тыс. и 92,1 тыс. соответственно.
Москва является лидером по размеру семейного дохода для комфортного обслуживания ипотеки — 149,8 тыс. руб. Однако за год показатель снизился на 5,4%, уточнили в НБКИ. Наименьший размер зафиксирован в Алтайском крае — 47,7 тыс. руб. (-6,4%).