Аналитики назвали оптимальный размер дохода для обслуживания ипотеки

По данным экспертов, сильнее всего доступность ипотеки выросла в Ставропольском крае, Нижегородской и Иркутской областях, где размер комфортного дохода упал на 12,9%, 8,8% и 8% соответственно — до 59,7 тыс., 58,3 тыс. и 60,2 тыс. руб. При этом больше всего доступность жилищных кредитов снизилась в Хабаровском крае (+10,7%), Московской области (+8,5%) и Санкт-Петербурге (+4,8%), рекомендуемая сумма выросла до 80,1 тыс., 113,1 тыс. и 92,1 тыс. соответственно.