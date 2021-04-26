ВС разрешил кредиторам запрашивать сведения о родственниках банкротов

ВС разрешил кредиторам запрашивать сведения о родственниках банкротовЭто резко осложнит использование родственников для вывода активов из банкротящихся компаний
В ходе дела о банкротстве ООО «Сегежа сети» конкурсный управляющий обратился в загс за информацией о родственных связях контролирующих должника лиц (КДЛ). «В рассматриваемом деле конкурсный управляющий увидел, что в соответствии с информацией, содержащейся в ЕГРЮЛе, доли в уставном капитале общества распределены следующим образом: 1/3 у самого общества, 1/3 у Сергея Знаменского и 1/3 у Игоря Яроховича.
Следовательно, на основании ст. 61.1 закона о банкротстве Сергей Знаменский и Игорь Ярохович являются КДЛ, – разъясняет обстоятельства дела старший юрист банкротной практики Crowe CRS Анна Сафонова, которая представляла интересы управляющего в судах. – В преддверии банкротства они могли осуществлять вывод активов на своих родственников. Для определения аффилированности необходима была информация из загса».
Зачастую установить наличие родственных связей между бенефициаром бизнеса и второй стороной сделки с активами невозможно ввиду несовпадения фамилий контрагентов. «Второй стороной сделки может выступать некровный или дальний родственник (например, супруг двоюродной сестры), что существенно затруднит установление фактической аффилированности данного лица с бенефициаром», – отмечает юрист банкротного направления юридической фирмы Vegas Lex Валерия Тихонова.
В случае с ООО «Сегежа сети» суды первой и апелляционной инстанций отказали управляющему в получении этой информации. «Раньше загс отказывал в предоставлении таких сведений, а суды поддерживали действия загса, ссылаясь на неприкосновенность частной жизни и требуя у конкурсного управляющего обосновать обстоятельства для такого запроса, – поясняет Сафонова. – Управляющий не мог располагать такой информацией, ведь в его обязанности не входит оперативно-розыскная деятельность».
Пользуясь этим, в преддверии банкротства бенефициары должника могли переписывать на своих родственников имущество, почти не опасаясь признания этих сделок недействительными. «Одна из возможностей погасить задолженность в деле о банкротстве – это вернуть имущество и привлечь к субсидиарной ответственности всех виновных, – указывает Сафонова. – Для достижения этих целей нужно иметь информацию о родственных связях КДЛ, а эту информацию может дать только загс».
До 2018 г. управляющие могли установить родственные связи в рамках дел о личном банкротстве. «Письмом Минюста РФ от 12.07.2018 № 12-92646/18 данной практике был положен конец, и получение сведений из реестров загса для арбитражных управляющих стало возможно только путем истребования документов через суд», – указывает Тихонова.
Тем самым управляющим была ограничена возможность возбуждать параллельное производство по личному банкротству КДЛ. «Это важно в ситуации, когда у кредиторов отсутствуют самостоятельные требования к бенефициарам, которые бы могли позволить возбудить параллельное личное банкротство таких контролирующих лиц, а следовательно, и отсутствовала возможность установить аффилированных через родственные связи субъектов, способствующих выводу активов должника», – указывает Тихонова.
Решением по делу ООО «Сегежа сети» Верховный суд ограничил возможности должников скрывать активы. «Заявление конкурсного управляющего обществом с ограниченной ответственностью «Сегежа сети» удовлетворить, – говорится в резолютивной части определения Верховного суда от 22 апреля 2021 г. – Истребовать в Управлении актов гражданского состояния Республики Карелии сведения о родственниках, свойственниках Знаменского Сергея Александровича и Яроховича Игоря Станиславовича».
Юристы ожидают, что это решение сможет сломать устоявшуюся практику использования родственников для вывода активов из компаний-банкротов. «Имея на руках полную информацию обо всех ближайших родственниках, управляющему становится проще установить сделки, которые можно и нужно оспорить, не пропустив при этом срок на их оспаривание, – считает старший юрист юридической фирмы «Арбитраж.ру» в Екатеринбурге Артем Комсюков. – Это позволит максимально удовлетворить все требования кредиторов».
Бизнес осторожнее оценивает последствия решения Верховного суда. «Мы полагаем, что передача столь расширенных данных затрагивает интересы третьих лиц, которые могут быть добросовестными приобретателями независимо от наличия или отсутствия родственных связей, – указывает руководитель экспертного центра «Деловой России» по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов Екатерина Авдеева. – Такое раскрытие персональных данных гражданскому лицу, которым является арбитражный управляющий, может быть использовано им и в целях, не связанных с исполнением полномочий».