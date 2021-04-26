ВС разрешил кредиторам запрашивать сведения о родственниках банкротов

Пользуясь этим, в преддверии банкротства бенефициары должника могли переписывать на своих родственников имущество, почти не опасаясь признания этих сделок недействительными. «Одна из возможностей погасить задолженность в деле о банкротстве – это вернуть имущество и привлечь к субсидиарной ответственности всех виновных, – указывает Сафонова. – Для достижения этих целей нужно иметь информацию о родственных связях КДЛ, а эту информацию может дать только загс».