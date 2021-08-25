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Власти запускают эксперимент с бондовыми складами

Он призван упростить трансграничную интернет-торговлю
Анна Алырчикова
Поскольку специальный бондовый склад – это юридическое понятие, им может стать существующее арендованное складское помещение /Евгений Разумный / Ведомости

В ноябре начнется реализация пилотного проекта Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в области регулирования электронной торговли, направленного на ускорение и упрощение процедур доставки из иностранных интернет-магазинов, сообщил «Ведомостям» представитель ЕЭК. Пакет документов по этому проекту был принят ЕЭК еще в начале августа, а пилотный проект продлится до конца 2022 г.

Согласно документу, товары электронной торговли выводятся в отдельную категорию. Также вводится статус института оператора электронной торговли, утверждается форма таможенной декларации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных