Власти запускают эксперимент с бондовыми складами

Власти запускают эксперимент с бондовыми складамиОн призван упростить трансграничную интернет-торговлю
В ноябре начнется реализация пилотного проекта Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в области регулирования электронной торговли, направленного на ускорение и упрощение процедур доставки из иностранных интернет-магазинов, сообщил «Ведомостям» представитель ЕЭК. Пакет документов по этому проекту был принят ЕЭК еще в начале августа, а пилотный проект продлится до конца 2022 г.
Согласно документу, товары электронной торговли выводятся в отдельную категорию. Также вводится статус института оператора электронной торговли, утверждается форма таможенной декларации.
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