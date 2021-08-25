Власти запускают эксперимент с бондовыми складами

В ноябре начнется реализация пилотного проекта Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в области регулирования электронной торговли, направленного на ускорение и упрощение процедур доставки из иностранных интернет-магазинов, сообщил «Ведомостям» представитель ЕЭК. Пакет документов по этому проекту был принят ЕЭК еще в начале августа, а пилотный проект продлится до конца 2022 г.