Правительство предлагает освободить от НДФЛ проценты по вкладам

Правительство предлагает освободить от НДФЛ проценты по вкладамКабмин также пересмотрит подход к уплате «налога на роскошь»
Правительство предлагает освободить граждан от уплаты НДФЛ по процентам по вкладам свыше 1 млн руб. за 2021 г. и 2022 г., сообщил премьер–министр Михаил Мишустин в ходе заседания кабмина. Это одна из мер, которые прорабатывают власти для повышения устойчивости экономики в условиях санкций, отметил он.
Налог на проценты по вкладам был введен с 1 января прошлого года. Такое решение было принято в качестве антикризисной меры из–за распространения COVID-19. Сейчас с россиян взимают НДФЛ с доходов в виде процентов по банковским вкладам свыше 1 млн руб. Первые налоговые выплаты должны были быть начислены на доходы с депозитов, полученных гражданами в 2021 г.
Налогом облагается не сумма вкладов, а часть доходов, полученная в виде процентов по ним. При этом часть прибыли налогом не облагается – эта сумма рассчитается по формуле «ключевая ставка ЦБ на 1 января, умноженная на сумму в 1 млн руб.». Налоговая ставка для облагаемой части составит 13% вне зависимости от того, является ли владелец вкладов налоговым резидентом России.
«После повышения ключевой ставки кредитные организации существенно увеличили проценты по вкладам, а значит, доходы по ним вырастут, как и сумма налога, которую нужно было бы уплатить в этом году», – отметил Мишустин. По его словам, отмена такой нормы не только на уплату процентов за прошлый и текущий годы позволит поддержать граждан и помочь сохранить сбережения, что в нынешней ситуации особенно важно.
Также предлагается освободить от налогообложения доходы граждан от экономии на процентах за пользование заемными средствами, полученными от работодателя, сообщил премьер–министр. Речь идет о налоге на материальную выгоду.
Ранее Минфин сообщил, что предлагает освободить сотрудников банков от НДФЛ с материальной выгоды, полученной ими от экономии на процентах по кредитам. Согласно Налоговому кодексу, материальная выгода возникает у сотрудников банка, которые оформляют кредит в организации работодателя, если процентная ставка по кредиту ниже двух третьих ключевой ставки ЦБ (на текущий момент это 13,3%). В таком случае от этой суммы удерживается НДФЛ в размере 35%.
Кроме того, правительство решило пересмотреть подход к уплате повышенного транспортного налога. «С этого года он будет считаться с 10 млн руб., а не с 3 млн, как было раньше», – отметил Мишустин. Работать такая норма будет уже с текущего года, добавил он.
Ранее Минпромторг предложил повысить в три раза (с 3 до 10 млн руб.) минимальный порог стоимости легкового автомобиля, в отношении которого транспортный налог уплачивается в повышенном размере (так называемый «налог на роскошь»). Данные изменения будут распространяться на автомобили, приобретенные с 1 января 2022 г.