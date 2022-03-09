Газета
Экономика

Правительство предлагает освободить от НДФЛ проценты по вкладам

Кабмин также пересмотрит подход к уплате «налога на роскошь»
Анастасия Бойко
Евгений Разумный / Ведомости

Правительство предлагает освободить граждан от уплаты НДФЛ по процентам по вкладам свыше 1 млн руб. за 2021 г. и 2022 г., сообщил премьер–министр Михаил Мишустин в ходе заседания кабмина. Это одна из мер, которые прорабатывают власти для повышения устойчивости экономики в условиях санкций, отметил он.

Налог на проценты по вкладам был введен с 1 января прошлого года. Такое решение было принято в качестве антикризисной меры из–за распространения COVID-19. Сейчас с россиян взимают НДФЛ с доходов в виде процентов по банковским вкладам свыше 1 млн руб. Первые налоговые выплаты должны были быть начислены на доходы с депозитов, полученных гражданами в 2021 г.

Налогом облагается не сумма вкладов, а часть доходов, полученная в виде процентов по ним. При этом часть прибыли налогом не облагается – эта сумма рассчитается по формуле «ключевая ставка ЦБ на 1 января, умноженная на сумму в 1 млн руб.». Налоговая ставка для облагаемой части составит 13% вне зависимости от того, является ли владелец вкладов налоговым резидентом России.

В России временно запрещена покупка наличной валюты

Снять с валютного вклада, открытого до 8 марта, можно максимум $10 000 и только в долларах

«После повышения ключевой ставки кредитные организации существенно увеличили проценты по вкладам, а значит, доходы по ним вырастут, как и сумма налога, которую нужно было бы уплатить в этом году», – отметил Мишустин. По его словам, отмена такой нормы не только на уплату процентов за прошлый и текущий годы позволит поддержать граждан и помочь сохранить сбережения, что в нынешней ситуации особенно важно.

Также предлагается освободить от налогообложения доходы граждан от экономии на процентах за пользование заемными средствами, полученными от работодателя, сообщил премьер–министр. Речь идет о налоге на материальную выгоду.

Ранее Минфин сообщил, что предлагает освободить сотрудников банков от НДФЛ с материальной выгоды, полученной ими от экономии на процентах по кредитам. Согласно Налоговому кодексу, материальная выгода возникает у сотрудников банка, которые оформляют кредит в организации работодателя, если процентная ставка по кредиту ниже двух третьих ключевой ставки ЦБ (на текущий момент это 13,3%). В таком случае от этой суммы удерживается НДФЛ в размере 35%.

Кроме того, правительство решило пересмотреть подход к уплате повышенного транспортного налога. «С этого года он будет считаться с 10 млн руб., а не с 3 млн, как было раньше», – отметил Мишустин. Работать такая норма будет уже с текущего года, добавил он.

Ранее Минпромторг предложил повысить в три раза (с 3 до 10 млн руб.) минимальный порог стоимости легкового автомобиля, в отношении которого транспортный налог уплачивается в повышенном размере (так называемый «налог на роскошь»). Данные изменения будут распространяться на автомобили, приобретенные с 1 января 2022 г.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных