Правительство предлагает освободить от НДФЛ проценты по вкладам

«После повышения ключевой ставки кредитные организации существенно увеличили проценты по вкладам, а значит, доходы по ним вырастут, как и сумма налога, которую нужно было бы уплатить в этом году», – отметил Мишустин. По его словам, отмена такой нормы не только на уплату процентов за прошлый и текущий годы позволит поддержать граждан и помочь сохранить сбережения, что в нынешней ситуации особенно важно.