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Мэрия нашла способ поддержать бизнес на 1,5 трлн за счет отмены обязательных требований

Собянин предложил Мишустину антикризисную «регуляторную гильотину»
Анастасия Бойко Дмитрий Гринкевич Александр Волобуев
Из-за масштаба в столице многие проблемы предпринимателей проявляются более выпукло по сравнению с регионами / Евгений Разумный / Ведомости

В правительстве Москвы предложили программу смягчения контрольно-надзорных требований к бизнесу, которая позволит компаниям сэкономить до 1,5 трлн руб. в год. Об этом говорится в письме мэра Сергея Собянина премьер-министру Михаилу Мишустину (документ есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердили два источника, знакомых с его содержанием). Влияние непосредственно на столичную экономику оценивается в 300 млрд. Предложенная Москвой «регуляторная гильотина» состоит из 10 блоков: труд, автотранспорт, общепит, школы, санэпид, пищевое производство, склады, туризм, пожарная безопасность, антитеррор.

Программа и расчеты подготовлены на основе интервью с бизнесом и органами исполнительной власти, говорится в материалах к письму. Собянин просит Мишустина «поручить ответственным федеральным органам исполнительной власти проработать предложения совместно с правительством Москвы и принять решение по отмене или модернизации обязательных требований», следует из письма.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных