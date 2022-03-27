Мэрия нашла способ поддержать бизнес на 1,5 трлн за счет отмены обязательных требований

Мэрия нашла способ поддержать бизнес на 1,5 трлн за счет отмены обязательных требованийСобянин предложил Мишустину антикризисную «регуляторную гильотину»
В правительстве Москвы предложили программу смягчения контрольно-надзорных требований к бизнесу, которая позволит компаниям сэкономить до 1,5 трлн руб. в год. Об этом говорится в письме мэра Сергея Собянина премьер-министру Михаилу Мишустину (документ есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердили два источника, знакомых с его содержанием). Влияние непосредственно на столичную экономику оценивается в 300 млрд. Предложенная Москвой «регуляторная гильотина» состоит из 10 блоков: труд, автотранспорт, общепит, школы, санэпид, пищевое производство, склады, туризм, пожарная безопасность, антитеррор.
Программа и расчеты подготовлены на основе интервью с бизнесом и органами исполнительной власти, говорится в материалах к письму. Собянин просит Мишустина «поручить ответственным федеральным органам исполнительной власти проработать предложения совместно с правительством Москвы и принять решение по отмене или модернизации обязательных требований», следует из письма.