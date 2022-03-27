Мэрия нашла способ поддержать бизнес на 1,5 трлн за счет отмены обязательных требований

В правительстве Москвы предложили программу смягчения контрольно-надзорных требований к бизнесу, которая позволит компаниям сэкономить до 1,5 трлн руб. в год. Об этом говорится в письме мэра Сергея Собянина премьер-министру Михаилу Мишустину (документ есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердили два источника, знакомых с его содержанием). Влияние непосредственно на столичную экономику оценивается в 300 млрд. Предложенная Москвой «регуляторная гильотина» состоит из 10 блоков: труд, автотранспорт, общепит, школы, санэпид, пищевое производство, склады, туризм, пожарная безопасность, антитеррор.