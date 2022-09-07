Британии может потребоваться до 130 млрд фунтов для борьбы с энергокризисом

Общая стоимость подобной программы, отмечает Bloomberg, составит около 130 млрд фунтов стерлингов за 18 месяцев. Правительство планирует гарантировать кредиты на такую сумму, которые смогут взять операторы рынка для покрытия своих расходов, чтобы поставлять электроэнергию по сниженной цене. Планируется, что такие меры почти в 2 раза снизят предполагаемый средний чек британской семьи за энергию. Ранее агентство Reuters сообщало со ссылкой на британского энергетического регулятора Ofgem, что в октябре цены вырастут на 80%, в результате чего расходы за год начиная с октября составят 3548 фунтов стерлингов (более $4100). При таких ценах, поясняет Bloomberg, семьи с низким доходом вынуждены выбирать между отоплением и удовлетворением других базовых потребностей.