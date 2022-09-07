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Британии может потребоваться до 130 млрд фунтов для борьбы с энергокризисом

Найти такие деньги можно будет лишь с помощью печатного станка
Глеб Мишутин Илья Лакстыгал
ADRIAN DENNIS / AFP

Новый британский премьер Лиз Трасс намерена заморозить цены на электричество и газ для домохозяйств на текущем уровне. Об этом 6 сентября сообщило агентство Bloomberg. По его данным, Трасс хочет зафиксировать предельные расходы для домохозяйства типичных размеров на электричество и газ, ограничив их на уровне 1971 фунта стерлингов ($2300) в год.

Общая стоимость подобной программы, отмечает Bloomberg, составит около 130 млрд фунтов стерлингов за 18 месяцев. Правительство планирует гарантировать кредиты на такую сумму, которые смогут взять операторы рынка для покрытия своих расходов, чтобы поставлять электроэнергию по сниженной цене. Планируется, что такие меры почти в 2 раза снизят предполагаемый средний чек британской семьи за энергию. Ранее агентство Reuters сообщало со ссылкой на британского энергетического регулятора Ofgem, что в октябре цены вырастут на 80%, в результате чего расходы за год начиная с октября составят 3548 фунтов стерлингов (более $4100). При таких ценах, поясняет Bloomberg, семьи с низким доходом вынуждены выбирать между отоплением и удовлетворением других базовых потребностей.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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