Финрынок положительно воспринял идею раскрывать отчетность рейтинговым агентствам

Финрынок положительно воспринял идею раскрывать отчетность рейтинговым агентствамНо важно найти баланс между санкциями и прозрачностью
Власти 8 сентября предложили предоставить доступ к финансовым данным кредитно-рейтинговым агентствам, аккредитованным в реестре ЦБ, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на Московском финансовом форуме. Таких агентств четыре: «Эксперт РА», Национальное рейтинговое агентство (НРА), АКРА и «Национальные кредитные рейтинги» (НКР). Они, по мнению депутата, могут использовать индексы, которые специально определят для ценных бумаг. Возможно, требования к рейтинговым агентствам будут повышены, уточнил Аксаков, они будут нести ответственность за утечку информации об эмитентах. «Но инвесторам нужно владеть информацией, чтобы вкладывать в ценные бумаги», – резюмировал он.
Инициативу поддерживают в Банке России. «Мы как минимум полагаем, что раскрытие финансовой информации, финансовой отчетности, пусть и в примерном виде, – то, к чему нужно стремиться с точки зрения контрсанкционной идеологии», – сказал директор департамента стратегического развития финрынка ЦБ Михаил Ковригин во время выступления на форуме. По его мнению, «нужно посмотреть, что можно пока не показывать». Это может быть информация, которая говорит о консолидации, примерных бенефициарах или о физлицах, занимающихся управлением, предположил Ковригин.