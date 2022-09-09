Финрынок положительно воспринял идею раскрывать отчетность рейтинговым агентствам

Инициативу поддерживают в Банке России. «Мы как минимум полагаем, что раскрытие финансовой информации, финансовой отчетности, пусть и в примерном виде, – то, к чему нужно стремиться с точки зрения контрсанкционной идеологии», – сказал директор департамента стратегического развития финрынка ЦБ Михаил Ковригин во время выступления на форуме. По его мнению, «нужно посмотреть, что можно пока не показывать». Это может быть информация, которая говорит о консолидации, примерных бенефициарах или о физлицах, занимающихся управлением, предположил Ковригин.