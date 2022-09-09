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Финрынок положительно воспринял идею раскрывать отчетность рейтинговым агентствам

Но важно найти баланс между санкциями и прозрачностью
Софья Шелудченко
Расширение круга инструментов с рейтингами для доступа розничных неквалифицированных инвесторов послужит росту доверия к долговым обязательствам / Александра Астахова / Ведомости

Власти 8 сентября предложили предоставить доступ к финансовым данным кредитно-рейтинговым агентствам, аккредитованным в реестре ЦБ, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на Московском финансовом форуме. Таких агентств четыре: «Эксперт РА», Национальное рейтинговое агентство (НРА), АКРА и «Национальные кредитные рейтинги» (НКР). Они, по мнению депутата, могут использовать индексы, которые специально определят для ценных бумаг. Возможно, требования к рейтинговым агентствам будут повышены, уточнил Аксаков, они будут нести ответственность за утечку информации об эмитентах. «Но инвесторам нужно владеть информацией, чтобы вкладывать в ценные бумаги», – резюмировал он.

Инициативу поддерживают в Банке России. «Мы как минимум полагаем, что раскрытие финансовой информации, финансовой отчетности, пусть и в примерном виде, – то, к чему нужно стремиться с точки зрения контрсанкционной идеологии», – сказал директор департамента стратегического развития финрынка ЦБ Михаил Ковригин во время выступления на форуме. По его мнению, «нужно посмотреть, что можно пока не показывать». Это может быть информация, которая говорит о консолидации, примерных бенефициарах или о физлицах, занимающихся управлением, предположил Ковригин.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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