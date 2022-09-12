Германия может отменить выдачу экспортных кредитов для своих компаний в Китае

Как сообщает Reuters, упомянутые ограничения могут включать в себя сокращение гарантий от немецкого госбанка развития для проектов немецких компаний в КНР KfW или даже полный отказ от них. Гарантии KfW, ранее предназначавшиеся для проектов в Китае, будут предоставляться для проектов немецкого бизнеса в других странах Азии, например в Индонезии. Таким образом правительство Германии попытается диверсифицировать торговлю и наладить более тесное экономическое сотрудничество с демократическими государствами региона, а также откажется помогать Китаю с проведением промышленных выставок и обучением менеджеров, пишет Reuters.