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Германия может отменить выдачу экспортных кредитов для своих компаний в Китае

И объяснить это нарушением прав человека в Синьцзяне
Глеб Мишутин
Власти ФРГ планируют ввести ограничения против Китая, включающие сокращение или отмену экспортных гарантий. Ограничения могут связать с нарушением прав человека в Синьцзяне, но на деле их вводят в интересах США, считают эксперты / GREG BAKER / AFP

Германия введет экономические ограничения против Китая, чтобы сделать ведение бизнеса с ним менее привлекательным. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило Reuters. По данным агентства, Берлин желает уменьшить свою зависимость от китайской экономики, чем и объясняется подобный выпад в сторону Пекина.

Как сообщает Reuters, упомянутые ограничения могут включать в себя сокращение гарантий от немецкого госбанка развития для проектов немецких компаний в КНР KfW или даже полный отказ от них. Гарантии KfW, ранее предназначавшиеся для проектов в Китае, будут предоставляться для проектов немецкого бизнеса в других странах Азии, например в Индонезии. Таким образом правительство Германии попытается диверсифицировать торговлю и наладить более тесное экономическое сотрудничество с демократическими государствами региона, а также откажется помогать Китаю с проведением промышленных выставок и обучением менеджеров, пишет Reuters.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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