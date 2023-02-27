Новые технологические санкции могут сказаться на параллельном импорте

Новые технологические санкции могут сказаться на параллельном импортеНо российским компаниям и экономике в целом они уже вряд ли серьезно повредят
24 февраля минфин и минторг США ввели новые санкции в отношении российских компаний и физлиц, а также утвердили новые экспортные ограничения, ограничивающие ввоз в Россию смартфонов дороже $300, принтеров, бытовой электроники, ТВ-приставок и многого другого – всего 276 наименований.
Наиболее жесткие ограничения ввело Управление по контролю за иностранными активами (OFAC, подразделение минфина США). Под блокирующие санкции (SDN-list) подпали разработчик базовых станций и систем хранения данных (СХД) «КНС групп» («Ядро»), разработчик «Норси-транс», а также «ИКС холдинг» и входящие в него ООО «Бастион», ООО «Цитадель» и АО «НПК «Криптонит». Также под санкции подпали министр цифрового развития РФ Максут Шадаев, министр образования и науки Валерий Фальков, вице-премьер Татьяна Голикова, губернаторы Мурманской области и Хабаровского края Андрей Чибис и Михаил Дегтярев, гендиректор «ИКС холдинга» Антон Черепенников и гендиректор «Норси-транса» Сергей Овчинников.
Санкции США можно разделить на блокирующие, персональные и меры экспортного контроля, объясняет специальный советник по санкционным вопросам коллегии адвокатов Pen & Paper Кира Винокурова. Блокирующие санкции означают запрет вести экономическую деятельность на территории США и с американскими лицами, а также блокирование доступа к американской финансовой системе, сказала юрист. Как следует из ее слов, принадлежащие указанным лицам активы в США будут заблокированы. Именно такие меры были применены к «КНС групп», «ИКС холдингу», а также, например, к Шадаеву, уточнила Винокурова.
Персональные санкции для физических лиц означают запрет на въезд в США и транзит, объяснил руководитель направления «Разрешение It & Ip споров» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле. Кроме того, это означает замораживание активов, т. е. всех счетов, принадлежащих подсанкционным лицам в банках США, а также запрет на предоставление им финансовых средств, добавил он.
Блокировать СОРМ и прервать связь
Из документов минфина следует, что «КНС групп», «ИКС холдинг», «Норси-транс», а также ряд других компаний подпали под санкции, потому что выпускают оборудование для СОРМ (система оперативно-розыскных мероприятий. – «Ведомости»), объясняет гендиректор «Промобита» Максим Копосов. «Основной объем бизнеса «КНС групп» – это производство СХД, серверов, в частности использующихся в СОРМ во исполнение закона Яровой, – сказал он. – Компании, попавшие в SDN-лист, – крупнейшие игроки на рынке СОРМ, который напрямую связан с государством и силовыми ведомствами».
Директор консорциума «Базис» Арсений Брыкин допускает, что на решение включить в SDN-лист «КНС групп» могло повлиять и то, что компания стала единственным поставщиком базовых станций по форвардным контрактам с телекомоператорами «большой четверки». В конце декабря 2022 г. Минцифры сообщило, что «Билайн», «Мегафон», Tele2 и МТС подписали форвардные контракты на поставку отечественных базовых станций на свои сети. По ним до 2030 г. поставят около 75 000 станций более чем на 100 млрд руб., писали «Ведомости».
Компания в полном объеме продолжит исполнять обязательства перед партнерами и клиентами, уточнил представитель «КНС Групп». Овчинников из «Норси-транса» отметил, что компания все производит самостоятельно и полностью независима от американских технологий. Поэтому, по его словам, новые санкции никак не скажутся ни на технологиях, ни на цепочках поставок.
Эксперты соглашаются, что блокировка не будет критичной для работы компаний. Еще в сентябре в SDN-лист были включены «Аквариус», структура «КНС групп» «Ядро фаб Дубна», «Байкал электроникс», МЦСТ и НПЦ «Элвис». «Российские компании достаточно давно живут в санкционных ограничениях и, насколько это возможно, к ним адаптировались. Yadro в этом смысле не исключение», – считает Брыкин. SDN-лист – это прежде всего удар по цепочкам поставок, запрет на поставки определенных технологий или компонентов в Россию, объясняет эксперт. «Теоретически некоторые партнеры «КНС групп» в результате могут отказаться с ними работать, но в компании могли предвидеть эту историю и заранее найти партнеров из дружественных стран», – сказал Брыкин.
Среди способов обхода санкций – поставки комплектующих по параллельному импорту и создание «цепочек коопераций из компаний в разных юрисдикциях», говорит Копосов. Он считает, что на время перестройки логистических путей у Yadro может возникнуть нехватка комплектующих, в связи с чем вырастут сроки поставок и стоимость оборудования. «Но после того как заработают новые цепочки, и время, и стоимость, по сути, вернутся к досанкционным показателям», – замечает Копосов.
Лицензии и политика отказа
Под экспортные ограничения минторга (BIS) – они не носят запретительного характера, но требуют отдельных согласований на поставки российским контрагентам – подпали оператор «Мегафон», разработчик систем распознавания лиц VisionLabs, технопарк, институт и фонд «Сколково», авиационный комплекс им. Ильюшина, «Камаз», Зеленоградский нанотехнологический центр. В документах Минторга указано, что, по их оценке, такие ограничения приведут к увеличению числа запросов на экспортные лицензии на несколько десятков штук в год.
Меры экспортного контроля обычно затрагивают конкретные виды товаров и технологий, объясняет Винокурова из Pen & Paper. Компании включены в перечень лиц, в пользу которых экспорт товаров, произведенных в США или включающих американские составляющие и технологии, запрещен, объяснила юрист. Но в отличие от блокирующих санкций попадание в перечень BIS не означает блокировку активов и запрет на любые экономические операции, уточнила она.
В 2020 г. экспортные ограничения уже вводились против ряда российских оборонных предприятий и университетов, в том числе МГТУ им. Н. Э. Баумана, напомнил Шицле. После этого университет не мог приобретать лицензию на ПО Windows, уточнил он.
Экспортное ограничение BIS означает, что теперь любая американская организация должна отказываться от поставки товаров контрагенту, если ее конечным покупателем является подсанкционная организация, сказал юрист. То есть «Мегафону» и VisionLabs будет проблематичнее получать доступ к ПО и высокотехнологичному оборудованию, считает он.
Против этих компаний вводятся экспортные ограничения, сопряженные с так называемой политикой отказа. Программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев поясняет, что таким образом американский производитель, у которого «Мегафон» или любая другая компания из перечня попытается купить оборудование, изначально столкнется с жестким отказом со стороны минторга США.
Экономический потенциал санкций уже исчерпан предыдущими пакетами, поэтому введение новых ограничений будет иметь минимальное влияние на экономику, отметил директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв. Пакет был принят к «очередной дате», его можно назвать скорее формальным, считает экономист. По его словам, санкции на экспорт де-факто уже действовали, сейчас их закрепили де-юре.
Удар по потребителям
С точки зрения прогноза ВВП на 2023 г. ограничения не будут иметь значительного эффекта, отмечает экономист Александр Исаков. Опыт стран, которые испытывали сходный уровень давления, в том числе похожие санкции в отношении финсектора, говорит о том, что потенциальное влияние на рост в них не превышает 0,5–1% в год, указывает эксперт. По его словам, если такие оценки подтвердятся, то Россия будет упускать порядка 1–1,5% роста каждый год, пока действуют ограничения.
Несмотря на отсутствие качественных изменений и шокового эффекта для российской экономики, новая волна санкций все же достаточно заметна, считает Тимофеев. Подпадание под санкции бытовой электроники является серьезным ужесточением ограничений в технологическом секторе. По словам эксперта, такие меры бьют и по параллельному импорту. Если раньше за счет него можно было ввозить в Россию товары, пострадавшие от бойкота компаний, то теперь, учитывая возможности США вводить уголовное преследование за нарушение санкций, параллельный импорт становится куда более рискованным занятием, полагает Тимофеев.
Вред несут и финансовые ограничения, которые сужают возможность контрагентов работать в долларах и евро. Как следствие, резюмирует Тимофеев, несмотря на отсутствие принципиально новых в качественном плане ограничений, введенные санкции достаточно серьезны и «шапкозакидательские настроения» по отношению к ним неуместны.
Экспортное ограничение коснется всех смартфонов, которые производятся в США, говорит гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Помимо iPhone запрет будет распространяться на ввоз устройств Samsung, Google, перечисляет он. Если речь идет о смартфонах дороже $300 (оптовая цена за единицу товара, около 23 000 руб.), то к смартфонам с такой стоимостью относится примерно четверть рынка, указывает источник «Ведомостей», близкий к дистрибутору. В первую очередь речь идет о флагманах Apple и Samsung, подтверждает он.
Но под ограничения могут подпасть и устройства не американских вендоров, а, например, китайских, в которых использовано 25% компонентов из США. Вопрос, как это считать, отмечает собеседник: «Можно просто сложить суммарно все компоненты в устройстве и выделить из них четверть американских компонентов, а можно считать по патенту США на технологию в конкретном полупроводнике и всю систему признать американской».
Новый виток санкций США ставит под вопрос параллельный импорт продукции Apple, считает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. «Одно дело, когда американская компания по собственной инициативе официально прекратила поставки в Россию, а совсем другое – когда поставка запрещена санкциями», – указывает он. Это может грозить дальнейшими ограничениями для крупных ритейлеров, вероятнее всего, эти риски существенно увеличат стоимость техники. Ведь сейчас розничные сети при продаже устройств Apple берут на себя гарантийные обязательства, предусмотренные законодательством, указывает эксперт.
Скорее всего, введение санкций означает, что мелким маклерам усложнят поставки всерую из-за того, что их могут наказать, считает Кусков. Не исключено, что крупные розничные сети совсем откажутся от продаж техники Apple, поскольку это чревато вторичными санкциями, предупреждает Бурмистров. К тому же устройства могут «превратиться в кирпич» и тогда пользователь принесет их обратно, а продавцу придется вернуть деньги, говорит он.