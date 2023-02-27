Новые технологические санкции могут сказаться на параллельном импорте

Эксперты соглашаются, что блокировка не будет критичной для работы компаний. Еще в сентябре в SDN-лист были включены «Аквариус», структура «КНС групп» «Ядро фаб Дубна», «Байкал электроникс», МЦСТ и НПЦ «Элвис». «Российские компании достаточно давно живут в санкционных ограничениях и, насколько это возможно, к ним адаптировались. Yadro в этом смысле не исключение», – считает Брыкин. SDN-лист – это прежде всего удар по цепочкам поставок, запрет на поставки определенных технологий или компонентов в Россию, объясняет эксперт. «Теоретически некоторые партнеры «КНС групп» в результате могут отказаться с ними работать, но в компании могли предвидеть эту историю и заранее найти партнеров из дружественных стран», – сказал Брыкин.