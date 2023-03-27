Казахстан подтвердил запуск системы онлайн-контроля движения товаров с апреля

Источник «Ведомостей», близкий к проекту по ЭНП, напомнил, что Россия и Белоруссия уже начали совместный эксперимент по отслеживанию с помощью электронных навигационных пломб лесоматериалов, экспортируемых из Беларуси в третьи страны через территорию России. О запуске пилотного проекта уже объявили в пресс-службе минтранса Казахстана 3 февраля, а накануне и премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление. Эксперимент продлится до 1 июня 2023 г. Собеседник рассказал, что общался с представителями российского Минтранса по вопросу казахстанской системы отслеживания, но они не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть, что электронный документооборот имеет отношение к проекту пломбирования.