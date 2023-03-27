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Казахстан подтвердил запуск системы онлайн-контроля движения товаров с апреля

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Илья Лакстыгал Анна Караванова Ксения Потаева
Табылды Кадырбеков / Sputnik / РИА Новости

Казахстан действительно запускает с 1 апреля обязательное оформление сопроводительных накладных на товары в электронном виде и отслеживание движения товаров на пространстве ЕАЭС (Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия) с помощью электронных пломб (ЭЦП). Это «Ведомостям» 27 марта подтвердил представитель министерства финансов республики.

Как пояснил собеседник «Ведомостей», накладные будут оформляться в электронном виде до пересечения границы. Это, подчеркивают в минфине Казахстана, «исключает возможность оформления документов на подставных лиц, фиктивных получателей и отправителей грузов, банкротов, ликвидированных лиц». «Таким образом, реализуемая система позволяет автоматизировать процесс контроля за перемещением товаров через границу», – говорится в ответе представителя ведомства «Ведомостям».

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В минфине Казахстана добавили, что внедрение системы проводится во взаимной торговле со странами ЕАЭС «для сокращения теневого оборота и исключения потерь по налогам (НДС)». Система, пояснили в ведомстве, работала «с декабря 2020 г. на добровольной основе». До этого, 24 марта, минтранс России сообщил «Ведомостям», что информация о запуске Казахстаном системы онлайн-отслеживания товаров связана с соглашением об электронных навигационных пломбах (ЭНП), подписанным в декабре 2021 г. и ратифицированным в октябре 2022 г.

При этом 24 марта Eurasianet.org и Financial Times со ссылкой на источники в казахстанском правительстве сообщили, что страна с 1 апреля запускает онлайн-систему для отслеживания товаров, пересекающих ее границы. По данным портала и британской газеты, это сделано, «чтобы продемонстрировать соблюдение западных санкций в отношении России и подсанкционного параллельного импорта».

Логистические компании не стали официально комментировать заявление казахстанской стороны, отметив, что со скепсисом относятся как к объяснениям российского Минтранса, так и минфина Казахстана.

Источник «Ведомостей», близкий к проекту по ЭНП, напомнил, что Россия и Белоруссия уже начали совместный эксперимент по отслеживанию с помощью электронных навигационных пломб лесоматериалов, экспортируемых из Беларуси в третьи страны через территорию России. О запуске пилотного проекта уже объявили в пресс-службе минтранса Казахстана 3 февраля, а накануне и премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление. Эксперимент продлится до 1 июня 2023 г. Собеседник рассказал, что общался с представителями российского Минтранса по вопросу казахстанской системы отслеживания, но они не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть, что электронный документооборот имеет отношение к проекту пломбирования.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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