Минфин увеличит покупку валюты и золота по бюджетному правилу в октябре

После перехода Минфина к покупке валюты эксперты выражали опасения относительно влияния этих операций на рубль, который начал стремительно падать с июня текущего года и достиг психологической отметки в 100 руб./$ в августе.. В сентябре национальная валюта торговалась в диапазоне от 94–97 руб./$. Курс рубля ненадолго укрепился после того, как Центробанк ускорил продажу валюты почти в десять раз с целью погашения валютного выпуска евробондов. С 14 по 22 сентября регулятор продал иностранную валюту на 150 млрд руб. для предоставления держателям валютных облигаций выплат в рублях. На 21 сентября курс доллара США опустился до 95,91 руб./$. 3 октября курс снова превысил 100 руб., завершились торги на отметке 99,61 руб./$. 4 октября стоимость доллара оценивается в 99,49 руб./$.