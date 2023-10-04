Минфин увеличит покупку валюты и золота по бюджетному правилу в октябре

Минфин увеличит покупку валюты и золота по бюджетному правилу в октябреНа курс рубля это практически не повлияет, считают эксперты
Минфин планирует направить на покупку иностранной валюты и золота 398,72 млрд руб. за период с 6 октября по 7 ноября, следует из сообщения министерства. Ежедневный объем покупок составит 18,12 млрд руб., что на 38% больше, чем в сентябре, и почти в 10 раз превышает сумму операций в августе.
Министерство перешло к покупке иностранной валюты в августе на фоне увеличения нефтегазовых доходов месяцем ранее – они превысили установленный базовый уровень на 157,9 млрд руб. С 7 августа по 6 сентября Минфин направил на эти цели 40,5 млрд руб., а ежедневный объем покупок составил 1,8 млрд руб. С 7 сентября по 5 октября министерство увеличило сумму покупки до 276,16 млрд руб., или до 13,15 млрд руб. ежедневно.
В октябре ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов (НГД) федерального бюджета прогнозируется в размере 513,48 млрд руб., говорится в сообщении министерства. В сентябре бюджет получил нефтегазовые доходы в размере 740 млрд руб., из них 69 млрд руб. – дополнительные (то есть сверх установленного базового уровня). При этом фактически полученные доходы в сентябре оказались на 114,8 млрд руб. меньше ожидаемого уровня.
Минфин возобновил операции в рамках обновленного бюджетного правила с 13 января. Согласно нему, годовые базовые нефтегазовые доходы бюджета определены на уровне 8 трлн руб., а поступления сверх этой суммы должны направляться в ФНБ. Объем операций с валютой зависит от суммы нефтегазовых доходов федерального бюджета. Если ожидаемые поступления превышают базовый месячный уровень, Минфин закупает юани, а при недополучении нефтегазовых доходов – продает соответствующий объем валюты. Все операции проходят на Московской бирже в инструменте «китайский юань — рубль».
С начала года нефтегазовые доходы превысили базовый уровень: в марте – на 12,7 млрд руб., в июле – на 157,9 млрд руб. В остальные месяцы Минфин фиксировал недобор нефтегазовых доходов по сравнению с планом.
После перехода Минфина к покупке валюты эксперты выражали опасения относительно влияния этих операций на рубль, который начал стремительно падать с июня текущего года и достиг психологической отметки в 100 руб./$ в августе.. В сентябре национальная валюта торговалась в диапазоне от 94–97 руб./$. Курс рубля ненадолго укрепился после того, как Центробанк ускорил продажу валюты почти в десять раз с целью погашения валютного выпуска евробондов. С 14 по 22 сентября регулятор продал иностранную валюту на 150 млрд руб. для предоставления держателям валютных облигаций выплат в рублях. На 21 сентября курс доллара США опустился до 95,91 руб./$. 3 октября курс снова превысил 100 руб., завершились торги на отметке 99,61 руб./$. 4 октября стоимость доллара оценивается в 99,49 руб./$.
В целях снижения волатильности курса ЦБ объявил о приостановке с 10 августа и до конца года покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках зеркалирования операций Минфина. Это решение нивелирует любое влияние роста покупок валюты на рубль, считает экономист Газпромбанка Павел Бирюков. По его оценке, поддержку национальной валюте будут по-прежнему оказывать продажи валюты ЦБ и экспортерами в рамках новых гибких пошлин.
При текущем курсе и ценах на нефть нефтегазовые доходы будут находиться на уровне 1,1-1,2 трлн руб. ежемесячно, что в 2 раза выше уровня первого полугодия и выше прогнозов по бюджету на 2024 г., говорит руководитель направления Аналитики корпоративного бизнеса банка ДОМ.РФ Виктор Тунев.
С одной стороны, высокие нефтегазовые доходы бюджета в моменте увеличат продажи валюты экспортерами и могут способствовать укреплению рубля до конца года, считает он. C другой – участники рынка видят тот «навес», который формируется отложенными на следующий год покупками валюты по бюджетному правилу. По мнению эксперта, рубль останется в диапазоне 90-100 руб./$ в ближайшие месяцы.
Бюджетное правило не таргетирует определенный уровень курса рубля, поэтому если Банк России решит не компенсировать приостановленные операции по покупке валюты, то это не будет противоречить логике бюджетного правила, считает главный экономист по России Bloomberg Economics Александр Исаков. Если такое решение будет принято, то рубль может укрепиться в пределах 2-3% из-за ухода «навеса» покупок валюты, предполагает эксперт.