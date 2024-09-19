Как СМИ и политики оценивают решение ФРС США снизить ключевую ставку

К сентябрю 2024 г. индекс потребительских цен пусть и не достиг целевого уровня в 2%, но приблизился к нему. Так, еще в марте годовая инфляция в США была 3,5%, а в августе ее уровень составлял уже 2,5%, что стало самым низким показателем с февраля 2021 г. И чиновники ФРС ожидают снижения ставки еще на 0,25-0,5 п.п. в этом году.