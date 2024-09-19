Как СМИ и политики оценивают решение ФРС США снизить ключевую ставку

Как СМИ и политики оценивают решение ФРС США снизить ключевую ставкуРеспубликанцы намекают, что оно может быть связано с желанием подыграть демократам за 48 дней до выборов
Федеральная резервная система (ФРС) США 18 сентября впервые с 2020 г. снизила ключевую ставку, и сразу на 50 базисных пунктов – с 5,25-5,5% до 4,75-5%. Это произошло на фоне устойчивого снижения уровня инфляции в стране.
ФРС повышала ставку на 10 заседаниях подряд – с 0,25% в начале в 2022 г. до 5,5% в июле 2023 г. Этот уровень сохранялся более года с целью сдержать рост цен.
К сентябрю 2024 г. индекс потребительских цен пусть и не достиг целевого уровня в 2%, но приблизился к нему. Так, еще в марте годовая инфляция в США была 3,5%, а в августе ее уровень составлял уже 2,5%, что стало самым низким показателем с февраля 2021 г. И чиновники ФРС ожидают снижения ставки еще на 0,25-0,5 п.п. в этом году.
Ранее на снижении ставки ФРС настаивал экс-президент США Дональд Трамп, неоднократно обвинявший администрацию главы государства Джо Байдена в неграмотной экономической политике. Например, безработица в США выросла с 3,4% в начале 2023 г. до 4,2% в августе 2024 г. Но позитивный сигнал со стороны ФРС незадолго до выборов оказался на руку для Белого дома и одновременно вызвал новые критические высказывания со стороны Трампа.
Для Белого дома заявление ФРС в среду было обнадеживающим. После многих лет быстрого роста цен этот шаг ознаменовал собой мощное заявление о том, что возвращение к нормальной инфляции не за горами.
Решение ФРС снизить ставку всего за несколько недель до президентских выборов 2024 г. вызвало гнев бывшего президента Дональда Трампа, кандидата от республиканцев.
«Если сокращать ее настолько, предполагая, что они не просто играют в политику, то это значит, что экономика в плохом состоянии. Или они все же играют в политику», – сказал Трамп.
Решение является смелым шагом для ФРС, и принятие его всего за несколько недель до президентских выборов в ноябре неизбежно вызвало критику. Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп уже заявил, что снижение было сделано либо по «политическим» причинам – чтобы помочь Камале Харрис, его оппоненту в гонке за Белый дом, – либо потому, что экономика находится в «очень плохом» состоянии.
В параллельной вселенной все бы радовались тому, что экономика, пострадавшая от пандемии, наконец-то возвращается к здоровому равновесию. Но это Америка, за 48 дней до общенациональных выборов. В ней все связано с политикой, даже рутинные корректировки денежно-кредитной политики абсолютно беспартийной и независимой ФРС.
Сенатор-республиканец Томми Тубервилль из Алабамы назвал это решение «бесстыдно политическим», утверждая, что центральный банк «явно пытается склонить чашу весов в пользу Камалы Харрис».
Хотя снижение ставки действительно может помочь вице-президенту, пока не ясно, повлияют ли на избирателей изменения процентных ставок, которые могут оказать влияние на экономику только через несколько месяцев.
«Это едва ли повлияет на какой-либо аспект экономики до дня выборов», – сказал экономист Джейсон Фурман. «Это уже заложено в рыночную цену, и еще слишком рано влиять на что-то вроде безработицы, ВВП или инфляции».
Инфляция существенно снизилась с момента своего пика летом 2022 г., хотя многие потребители по-прежнему сталкиваются с ростом расходов – от продуктов питания и топлива до аренды жилья и проезда – после многих лет роста цен.
В то время как десятки миллионов американцев готовятся отдать свои голоса в ноябре, состояние экономики и обеспокоенность ее направленностью стали важнейшими вопросами президентской избирательной кампании.
Поскольку рынок труда остывает, усиливая опасения относительно более масштабного замедления экономики, ФРС сталкивается с растущим давлением, вынуждающим ее пойти на уступки.
Хотя ФРС независима, ее решение снизить ставки менее чем за 50 дней до выборов, вероятно, привлечет политическое внимание. Дональд Трамп, который нарушил протокол во время своего президентства, чтобы оказать давление на центральный банк с целью снижения ставок, [теперь] утверждает, что не следует этого делать столько незадолго до дня голосования. Трамп также предположил, что он заслуживает право голоса при принятии решений ФРС, если он вернется в Белый дом.
Председатель ФРС Джером Пауэлл категорически отрицает, что последнее решение ФРС как-то связано с выборами.
Чиновники ФРС пытаются сбалансировать два риска. Во-первых, они затягивают снижение ставок, что приводит к росту безработицы и заставляет чиновников спешить с еще большими сокращениями.
Другой риск заключается в том, что они слишком быстро сбавляют темпы повышения ставок. Вероятность того, что инфляция застрянет на уровне выше целевого показателя ФРС в 2%, «возрастает, если ФРС продолжит проводить сокращения на 50 базисных пунктов в будущем», когда экономика в них не нуждается, сказал главный экономист хедж-фонда Point72 Asset Management Дин Маки.
Обновленные прогнозы, которые были опубликованы вместе с решением [ФРС], также показали, что, хотя среднестатистический чиновник поддерживал сокращение еще на 50 базисных пунктов на последних двух заседаниях в этом году, ответственные за политику по-прежнему расходятся во мнениях о том, насколько еще необходимо смягчить ставку, прежде чем инфляция окончательно вернется к целевому показателю центрального банка в 2%. Семь из 19 прогнозируют лишь 25 базисных пунктов дополнительного сокращения в 2024 г., а двое выступают против любых дальнейших шагов в этом году.
Инвесторы теперь закладывают в цены еще 70 базисных пунктов снижения ставок на заседаниях ФРС в ноябре и декабре, что отражает гораздо более агрессивную позицию, чем у политиков.