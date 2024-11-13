Какие поправки в бюджет депутаты рекомендовали к принятию

Комитет по бюджету и налогам рассмотрел поправки ко второму чтению проекта бюджета и рекомендовал их к принятию (пленарное заседание пройдет в четверг). Всего было рассмотрено 1065 поправок, объявил глава профильного комитета Андрей Макаров. Подавляющую часть из них – примерно 860 – внесло правительство, на инициативы фракций и отдельных депутатов пришлись оставшиеся две сотни инициатив. «При всей сложности бюджета такого тщательного рассмотрения у нас [еще] не было», – резюмировал Макаров, завершая двухдневное заседание (в первый день оно длилось около 9 часов).