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Какие поправки в бюджет депутаты рекомендовали к принятию

Часть средств перераспределят на стройку в новых регионах, льготные кредиты для аграриев и транспортные проекты
Яков Тимаков
Анастасия Бойко

Комитет по бюджету и налогам рассмотрел поправки ко второму чтению проекта бюджета и рекомендовал их к принятию (пленарное заседание пройдет в четверг). Всего было рассмотрено 1065 поправок, объявил глава профильного комитета Андрей Макаров. Подавляющую часть из них – примерно 860 – внесло правительство, на инициативы фракций и отдельных депутатов пришлись оставшиеся две сотни инициатив. «При всей сложности бюджета такого тщательного рассмотрения у нас [еще] не было», – резюмировал Макаров, завершая двухдневное заседание (в первый день оно длилось около 9 часов).

В конце октября министр финансов Антон Силуанов говорил, что правительство предложило перераспределить около 7 трлн руб., из них 1,8 трлн – на мероприятия в рамках шести нацпроектов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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