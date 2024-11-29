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Решетников не увидел фундаментальных причин для ослабления рубля

По его словам, курс восстановится после «исчерпания разовых факторов»
Татьяна Князькова
Максим Стулов / Ведомости

Министр экономического развития России Максим Решетников объяснил колебания курса рубля на этой неделе «разовыми факторами, в том числе спекулятивного характера». Об этом он заявил журналистам.

По его мнению, торговый баланс в России крепкий. Министр отметил, что последние два месяца показатели торгового баланса выше, чем были летом. Решетников сослался на данные Банка России и заявил, что в октябре его показатели были на 8% выше уровня прошлого года, или $11,8 млрд. Этому поспособствовали хорошие показатели экспорта. Если сравнивать показатели за 10 месяцев, то значения будут на 14% выше, чем в прошлом году, заявил министр.

При этом, по словам Решетникова, волатильность на финансовом рынке несколько повышена, что в моменте приводит к ощутимым колебаниям курса при дополнительном поступлении валюты или повышении спроса на нее.

Амплитуду скачков предотвращают меры Банка России. «В частности, приостановлены покупки валюты в рамках бюджетного правила до конца года», – пояснил министр.

Решетников добавил, что курс вернется к своим фундаментальным значениям «после прекращения нервозности на рынке».

28 ноября президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам своего визита в Казахстан заявил, что ситуация с курсом рубля находится под контролем и оснований для паники нет.

Рубль обновляет минимумы с марта 2022 г. к трем основным валютам. На 29 ноября Банк России установил официальный курс доллара на уровне 109,5782 руб., евро – 116,1410 руб. Биржевой курс юаня 29 ноября составляет 14,6653 руб. ЦБ рассчитывает курс на основе данных по сделкам с валютой на внебиржевом межбанковском рынке после того, как публичные торги валютой недружественных стран были приостановлены из-за санкций против Мосбиржи в июне этого года.

Ослабление российской валюты может повлиять на инфляцию и, соответственно, решение ЦБ по ключевой ставке на очередном заседании совета директоров. Опрошенные «Ведомостями» эксперты не исключают, что к концу года курс рубля относительно доллара может вернуться к двузначным уровням.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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