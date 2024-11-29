Решетников не увидел фундаментальных причин для ослабления рубля

По его мнению, торговый баланс в России крепкий. Министр отметил, что последние два месяца показатели торгового баланса выше, чем были летом. Решетников сослался на данные Банка России и заявил, что в октябре его показатели были на 8% выше уровня прошлого года, или $11,8 млрд. Этому поспособствовали хорошие показатели экспорта. Если сравнивать показатели за 10 месяцев, то значения будут на 14% выше, чем в прошлом году, заявил министр.