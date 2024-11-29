Решетников не увидел фундаментальных причин для ослабления рубля

Решетников не увидел фундаментальных причин для ослабления рубляПо его словам, курс восстановится после «исчерпания разовых факторов»
Министр экономического развития России Максим Решетников объяснил колебания курса рубля на этой неделе «разовыми факторами, в том числе спекулятивного характера». Об этом он заявил журналистам.
По его мнению, торговый баланс в России крепкий. Министр отметил, что последние два месяца показатели торгового баланса выше, чем были летом. Решетников сослался на данные Банка России и заявил, что в октябре его показатели были на 8% выше уровня прошлого года, или $11,8 млрд. Этому поспособствовали хорошие показатели экспорта. Если сравнивать показатели за 10 месяцев, то значения будут на 14% выше, чем в прошлом году, заявил министр.
При этом, по словам Решетникова, волатильность на финансовом рынке несколько повышена, что в моменте приводит к ощутимым колебаниям курса при дополнительном поступлении валюты или повышении спроса на нее.
Амплитуду скачков предотвращают меры Банка России. «В частности, приостановлены покупки валюты в рамках бюджетного правила до конца года», – пояснил министр.
Решетников добавил, что курс вернется к своим фундаментальным значениям «после прекращения нервозности на рынке».
28 ноября президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам своего визита в Казахстан заявил, что ситуация с курсом рубля находится под контролем и оснований для паники нет.
Рубль обновляет минимумы с марта 2022 г. к трем основным валютам. На 29 ноября Банк России установил официальный курс доллара на уровне 109,5782 руб., евро – 116,1410 руб. Биржевой курс юаня 29 ноября составляет 14,6653 руб. ЦБ рассчитывает курс на основе данных по сделкам с валютой на внебиржевом межбанковском рынке после того, как публичные торги валютой недружественных стран были приостановлены из-за санкций против Мосбиржи в июне этого года.
Ослабление российской валюты может повлиять на инфляцию и, соответственно, решение ЦБ по ключевой ставке на очередном заседании совета директоров. Опрошенные «Ведомостями» эксперты не исключают, что к концу года курс рубля относительно доллара может вернуться к двузначным уровням.