Какие возможности для инвестиций открывает старение мирового населения

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Доля пожилого населения растет во всем мире, оказывая все больше давления на системы здравоохранения, страхования и социального обеспечения. Согласно отчету ООН, к 2030 г. количество людей старше 60 лет впервые в истории человечества превысит количество детей до 10 лет. Это в основном объясняется переходом к низкой рождаемости, снижением смертности во всех возрастных группах, развитием медицины, изменениями в образе жизни и диете.

Обсуждая старение населения и его последствия для рынка труда, мы чаще всего вспоминаем Японию и Западную Европу. Однако в абсолютных цифрах быстро развивающиеся страны показывают более значительные демографические изменения. В Китае и Индии проживает наибольшее число пожилых людей в мире, намного больше, чем в более развитых экономиках, таких как США, Япония и Германия. По состоянию на 2018 г. на развивающиеся страны приходилось около двух третей мирового населения старше 60 лет, а к 2050 г. их доля вырастет до 80%.

Наряду с расхожим представлением о «демографической бомбе замедленного действия» рост продолжительности жизни имеет и положительные аспекты. Если люди смогут вести более долгую, счастливую и полноценную жизнь, занимаясь хобби, досугом и финансовым планированием, их вклад в экономику будет несомненно выше, чем это было возможно для предыдущих поколений.

Инвестиции в «серебряную» экономику требуют сегментированного подхода, поскольку пожилые люди нуждаются в широком спектре услуг и продуктов для поддержания своего образа жизни. Учитывая, что с возрастом здоровье, как правило, становится менее крепким, а предпочтения и привычки меняются, мы выделяем пять ключевых сегментов для инвестирования в этом секторе.

Здравоохранение