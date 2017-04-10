Глава НБУ Гонтарева подала заявление об отставке - «Интерфакс»

Глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева подала президенту Украины Петру Порошенко заявление об отставке, сообщил агентству «Интерфакс-Украина» информированный источник в понедельник.

В Нацбанке и администрации президента пока не комментируют эту информацию.

Вместе с тем НБУ на 11.00 мск понедельника анонсировал пресс-конференцию главы и членов правления Нацбанка, не уточняя тему.

6 апреля Гонтарева заявила, что уходит с должности главы НБУ. «Я пишу заявление об отставке, а не назначаю кого-либо на свое место», – сказала она тогда митингующим, которые собрались у ее дома. Она добавила, что несет ответственность за все проведенные реформы и ей не стыдно за свою работу.

Руководство нацбанка фигурирует в уголовном производстве, связанном с растратой средств. 29 марта сотрудники антикоррупционного ведомства провели обыски в офисе банка. Гонтарева не исключила своей отставки после подписания меморандума с МВФ.