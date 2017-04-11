Кудрин назвал низкое доверие к государству ключевой проблемой российской экономики

Российской власти при разработке программ развития экономики необходимо предпринимать шаги, способствующие повышению доверия к государственным институтам, так как низкое доверие к ним остается одной из ключевых проблем экономики России. Об этом на ежегодной апрельской конференции Высшей школы экономики заявил глава Центра стратегических разработок (ЦСР) и экс-министр финансов России Алексей Кудрин.

«Любая программа, которая сегодня будет внесена, должна способствовать росту доверия к государственным институтам. С другой стороны, пока доверие не возникнет, в эту программу не будут верить - в то, что она будет осуществляться, имплементироваться. Поскольку предыдущие программы реализовывались в самом максимальном виде на 40%. Поэтому ожидания такие: любые программы, которые будут внесены, даже самые благие, не будут выполнены наполовину», - сказал Кудрин.

Он также привел данные опроса ВЦИОМ, согласно которым особо низким доверием пользуется правительство - ниже, чем другие институты, суды и Госдума.

«Это ключевые институты, на которых базируется инвестиционный климат», - подчеркнул Кудрин. При этом доверие к армии остается высоким, отметил он. «Государство должно больше реагировать на обратную связь со стороны бизнеса и граждан», - считает глава ЦСР.

Одним из предложений ЦСР по стратегии развития России является реформа госуправления, которая должна повысить доверие к системе, рассказал Кудрин. Это предполагает, в частности, кадровую реформу, оптимизацию процессов, существенную цифровизацию системы управления, что позволит убрать ряд контрольно-надзорных функций, перечислил Кудрин. Сегодня состояние госуправления очень слабое, заявил глава ЦСР.

«У государства нет четкой программы действий. На сегодня это тоже фактор неопределенности, который для инвесторов является существенным», - отметил Кудрин.