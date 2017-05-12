Правительство упростило порядок начисления страховых пенсий

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об изменениях в порядке подсчета страхового стажа для установления страховых пенсий. Документ, в частности, предусматривает упрощенный порядок подтверждения периодов ухода за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или лицом старше 80 лет.

«Эти периоды будут подтверждаться сведениями индивидуального (персонифицированного) учета. Такие сведения вносятся по решению органа, отвечающего за пенсионное обеспечение лица, за которым осуществляется уход, на основании данных, имеющихся в распоряжении этого органа», — говорится в справке к документу.

Отмечается, что принятые решения позволят обеспечить наиболее полный учет и последующую реализацию пенсионных прав граждан.