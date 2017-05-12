Чистый отток капитала из России с начала года вырос до $21 млрд

Чистый отток капитала из РФ в январе - апреле 2017 г. вырос в 2,1 раза до $21 млрд с $9,8 млрд за тот же период прошлого года, свидетельствуют материалы Банка России.

«В отличие от ситуации годом ранее, определяющее воздействие на текущий уровень чистого вывоза капитала оказали операции банковского сектора по размещению средств за рубежом при продолжающемся снижении иностранных обязательств банков. Прочие секторы, напротив, выступили нетто-импортерами капитала», - говорится в комментарии ЦБ.

При этом положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса России за тот же период составило $25,7 млрд, что практически вдвое больше показателя за аналогичный период 2016 г.

ЦБ отмечает, что определяющим было укрепление торгового баланса, обусловленное ростом на треть экспорта в условиях более высоких мировых цен на топливно-энергетические товары при умеренном восстановлении импорта и незначительном увеличении дефицита прочих компонентов текущего счета.