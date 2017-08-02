В России впервые в 2017 году зафиксирована недельная дефляция – 0,1%

В России в период с 25 по 31 июля впервые в 2017 г. зафиксирована недельная дефляция в 0,1%. С начала июля рост потребительских цен составил 0,3%, с начала года - 2,6%, говорится в материалах Росстата.

Для сравнения: в целом за июль 2016 г. инфляция составила 0,5%, а с начала 2016 г. - 3,9%.

При этом в сопоставимом периоде прошлого года (с 26 июля по 1 августа 2016 г.) статистическое ведомство также зафиксировало дефляцию в 0,1%. Таким образом, в годовом выражении инфляция на 31 июля сохранилась на уровне около 4,3%.