Россияне стали реже обращаться за материнским капиталом

С начала 2017 г. было выдано 352 500 сертификатов на получение материнского капитала, что на 23% меньше, чем за январь — июнь 2016 г. (433 550 сертификатов). Таковы данные Счетной палаты.

«На предоставление материнского капитала из бюджета ПФР в январе — июне 2017 г. было направлено 143,2 млрд руб., или 43,3% предусмотренного годового объема», — говорится в докладе о ходе исполнения федерального бюджета.

В пресс-службе Пенсионного фонда заявили, что не видят проблем в снижении числа выданных сертификатов по первому полугодию. «Выдача материнских сертификатов носит заявительный характер. Сколько обратились, столько и выдали», — уточнили в ПФР.

Ранее министр труда Максим Топилин предложил продлить программу материнского капитала, которая заканчивается в 2018 г., еще на пять лет — до 2023 г.