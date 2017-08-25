ЦБ, Минфин и Минэкономразвития готовятся субсидировать ставки по займам регионов

Банк России, Минфин и Минэкономразвития обсуждают возможность субсидирования процентных ставок по облигациям эмитентов из регионов, сообщили ТАСС в пресс-службе ЦБ.

«Банк России провел предварительные консультации с Минфинансом и Минэкономразвития, на которых обсудили субсидирование процентных ставок по облигациям эмитентов из регионов по той же логике, как субсидируются процентные ставки по кредитам. В настоящее время мы финализируем договоренности», - отметили в ЦБ.

Минфин с 2014 г. требует от регионов сокращать дефицит бюджета, заменяя их коммерческие долги бюджетными. Программа замещения коммерческого долга дешевыми бюджетными кредитами позволила регионам снизить долг: в 2016 г. он вырос всего на 1,5% после роста на 11% в 2015 г. и на 20% в 2014 г. В бюджете 2017 г. предусмотрено 200 млрд руб. бюджетных кредитов, в 2019 г. их сумма снижается до 50 млрд руб. Регионам в 2017 г. предстоит погасить бюджетных кредитов на 20–30 млрд руб. больше, чем они получат.