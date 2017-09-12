Эксперты ВШЭ удивились оптимизму правительства

В Центре развития Высшей школы экономики (ВШЭ) удивились оптимизму правительства относительно роста экономики России в 2018-2020 гг. По их мнению, темпы выше 2% в год возможны только при росте цен на нефть, иначе в 2018 г. российская экономика снова начнет «пробуксовывать».

"Августовские значения Сводного опережающего индекса (СОИ) Центра развития ВШЭ, так же как и июльская динамика макропоказателей, показывают, что ускорение экономического роста остается неустойчивым и при отсутствии роста цен на нефть может быть исчерпано в ближайшие месяцы", - говорится периодическом обзоре института "Центр развития" НИУ "Высшая школа экономики" "Комментарии о государстве и бизнесе".

"В августе 2017 г. СОИ вновь снизился по сравнению с предыдущим месяцем, но все-таки остался выше нуля (0,6% в августе против 1,1% в июле). Слабоположительная динамика российской экономики - по существу стагнация - представляется наиболее вероятным сценарием", - отмечается в докладе.

«Несмотря на зафиксированное в первом полугодии (и особенно во II квартале 2017 г.) ускорение роста ВВП, в этот период поступали и тревожные сигналы. Так, рост инвестиций носил неравномерный характер, концентрируясь в отдельных секторах (производство одежды и мебели, деревообработка и химическая промышленность, транспорт), в то время как в других секторах (металлургия, производство автотранспортных средств, электроэнергетика и строительство) наблюдалось сопоставимое по размерам (двухзначное) падение инвестиций. Сохраняется сверхконцентрация инвестиций в добывающих секторах и трубопроводной инфраструктуре», - констатируют эксперты.

"Внутренний спрос по-прежнему остается слабым: индикаторы новых заказов и запасов готовой продукции в августе оба подали отрицательные сигналы, причем довольно отчетливые. Понятно, что без оживления внутреннего спроса рассчитывать на ускорение роста особо не приходится.

Поэтому, скорее всего, до конца года СОИ будет колебаться на слабоположительном уровне, указывая на замедление и без того не слишком высоких темпов роста. А к декабрю "эффект базы" будет исчерпан, и тогда, если нефтяные цены не вырастут, в 2018 г. российская экономика вполне может опять начать пробуксовывать", - считают в Центре развития ВШЭ.

В обзоре отмечается, что, несмотря на перечисленные риски, официальные прогнозы Минэкономразвития по росту ВВП в среднесрочном периоде заметно улучшились.

«Опубликованная в августе версия базового сценария (так же как и апрельский прогноз) предполагает снижение цен на нефть по сравнению с их текущими уровнями (с $49 за баррель в 2017 г. до $40-42 в 2018-2020 гг.). Такой подход соответствует требованию Бюджетного кодекса - закладывать в бюджетный прогноз консервативные условия с возможностью ухудшения внешней конъюнктуры. Однако новый прогноз радикально отличается от старого по реакции экономики на падение цен на нефть. Если весной Минэкономразвития ожидало, что 2%-ный рост в 2017 г. сменится замедлением до 1,5% в 2018-2020 гг. (что, по оценке министерства, отражало потенциал инерционной модели роста при консервативных внешних условиях), то новый прогноз предполагает, что на фоне снижения цен на нефть темпы роста ВВП в базовом сценарии ускорятся до 2,1-2,3% в год соответственно», - комментируют в ВШЭ новый прогноз правительства.

«Похоже, что Минэкономразвития ожидает быстрого избавления российской экономики от сырьевой зависимости, которая еще в первом полугодии 2017 г. очевидно проявлялась в структуре прибыли, инвестиций и бюджетных доходов», - удивляются новому прогнозу правительства в ВШЭ.

«Концепция базового сценария прогноза за прошедшие полгода сильно изменилась. Если в апрельской версии базовый вариант, который должен лечь в основу бюджета на 2018-2020 гг., строился на предположении об инерционном развитии, то в новом прогнозе он предусматривает целый комплекс мер экономической политики, направленных на ускорение роста, который в официальных конструкциях прежде было принято включать в целевой сценарий. По сути, на эффектах от этих мер (часть из которых еще находится в процессе разработки) строится весь оптимизм базового сценария, предполагающего ускорение роста инвестиций и всей экономики», - предупреждают об излишнем оптимизме нового базового сценария прогноза в Центре развития.